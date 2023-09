Nukissiorfiit henter ny CFO fra Tusass

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. september 2023 - 13:59

Med fire års erfaring som regnskabschef i Tusass og tidligere financiel controller hos Air Greenland bringer Johan Danielsen betydelig ekspertise ind i Nukissiorfiits direktion som ny CFO.

I sin nye rolle vil han have primært fokus på at forvalte organisationens økonomiske ressourcer med det mål at sikre en stabil forsyning og fremme udviklingen af grøn energi i Grønland. Det skriver Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Og den nye økonomichef ser frem til opgaven.

- Jeg glæder mig til at starte hos Nukissiorfiit og arbejde sammen med alle de engagerede kolleger om at forsyne det grønlandske samfund. Nukissiorfiit spiller en central rolle i den grønne omstilling i Grønland, og jeg ser frem til at være en del af den rejse.

Cicilie Senderovitz, energidirektør hos Nukissiorfiit, udtrykker sin tilfredshed med ansættelsen:

- Det bliver super godt at få Johan med ombord. Vi har nu en rigtig god forudsætning for at arbejde videre med de projekter, vi har i støbeskeen, hvor vi kigger frem mod en vækst i anlægsprojekter, der vil forsyne Grønland med endnu mere grøn energi og sikre en høj forsyningssikkerhed. Johan har netop de kvalifikationer, vi leder efter, med en stærk økonomisk forståelse kombineret med et godt personligt værdisæt.

Johan Danielsen vil have sin daglige base på Nukissiorfiits hovedkontor i Nuuk, hvor organisationens administration og øvrige direktion også holder til. Nukissiorfiit beskæftiger næsten 400 medarbejdere spredt over 17 byer og 53 bygder i Grønland.