Nukissiorfiit får ny energidirektør

Ud af 24 ansøgere blev det Kaspar Mondrup, der trak det længste strå og kan overtage stolen som energidirektør i Nukissiorfiit fra d. 1. juni.

- Jeg kender til Nukissiorfiit og har et stort netværk i Nuuk/Grønland, da jeg er opvokset i Nord- og Midtgrønland, hvor jeg har boet og haft fast tilknytning fra 1972 til 2019, udtaler den nye direktør.

Kaspar Mondrup er uddannet Ingeniør og har en MBA i Teknologi, Marked og Organisation. Karrieremæssig har Kaspar Mondrup en baggrund i Sonlinc A/S, HP, Asiaq og Greenland Contractors i Thule og har varetaget flere lederstillinger som leverandør til forsyningssektoren.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane udtaler:

- Med over 15 års ledelseserfaring vil Kaspar Mondrup i rollen som energidirektør have en vigtig rolle i forbindelse med implementeringen af Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning. Jeg glæder mig til et fremtidigt godt samarbejde.

Erfaring med vandkraftværker

Kaspar Mondrup understreger, at hans erfaring indenfor energisektoren i Grønland vil komme ham til gode i det nye job.

- Jeg har som lærling ved Burmeister Elteknik deltaget i opførslen af vandkraftværket i Buksefjorden, og som klimatekniker hos Asiaq har jeg været med til at gennemføre forundersøgelser forud for opførsel af de øvrige vandkraftværker på kysten. Derfor vil stillingen som energidirektør for Nukissiorfiit være en ideel måde, hvormed jeg kan fortsætte mit bidrag til modernisering af den grønlandske energiforsyning, siger han.

Nukissiorfiit er som forsyningsvirksomhed ansvarlig for at producere og levere el, vand og varme til størstedelen af forbrugerne i Grønland. Nukissiorfiits forsyningspligt omfatter 17 byer og 53 bygder.