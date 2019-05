Nukissiorfiit ansætter ny teknisk direktør

redaktionen Fredag, 03. maj 2019 - 11:16

Den nye tekniske direktør Kenneth Nyland er netop tiltrådt, og har en bred uddannelses baggrund bag sig.

Ifølge Nukissiorfiit er han håndværksmæssigt uddannet som elektriker, efterfølgende har han videreuddannet sig som maskinmester og taget en Master of Business Administration (MBA).

- Kenneth Nyland har en bred erfaring inden for energiproduktion primært fra affaldsbranchen, hvor han har haft en forskellige funktioner inden for drifts og vedligeholdelse samt været udvikler i en udviklingsafdeling, skriver Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Fossilfrit inden 2030

Han ser frem til sit arbejde:

- Jeg glæder mig til at medvirke til at opfylde den ambitiøse sektorplan med at gøre Nukissiorfiit fossilfrit inden 2030. Det er fantastisk at kunne være med på første bølge med at gøre et land fossilt frit.

- Jeg synes, det er spændende med ledelse på et højt niveau og føler mig rigtig godt klædt på til det tekniske område. Jeg glæder mig til at stå spidsen for det tekniske område, og sammen vil vi fortsætte med at gøre Nukissiorfiit fossilt frit, fortæller Kenneth Nyland ifølge Nukissiorfiit.