Nukiga: Håndholdt væksthus tyvstarter på Facebook

- Planen er at skabe et klubhus for iværksættere – primært fra Færøerne og Grønland, men der er ikke adgang forbudt for danske iværksættere.

Det sagde direktør Morten Larsen fra kultur- og erhvervsnetværket Nukiga, da organisationen i formiddags startede en lukket facebookgruppe for nordatlantiske iværksættere under navnet ”Den Direkte Linje”.

Startskuddet foregik som en videopræsentation fra kontoret i Aarhus.

- I gruppen kan iværksætterne søge samarbejdspartnere, inspiration, netværk og nye ideer. Det er en forløber for det virtuelle væksthus, som Nukiga har haft på tegnebrættet i et par år, og som vi håber at søsætte senere på året. Vi er fortsat i gang med udviklingen, men den lukkede Facebook-gruppe er en tyvstart, hvor vi vil lodde stemningen og behovet. Facebook-gruppen skal også hjælpe os med at målrette indholdet i det virtuelle væksthus.

- Væksthuset skal ikke være en bygning, men et sted i skyen, hvor der er plads til sparring og networking uafhængigt af geografisk placering, forklarer Morten Larsen.

Brug for mentorer

Foreløbig har 23 iværksættere – de fleste med relation til Grønland – meldt sig til netværket. Morten Larsen opfordrer også etablerede virksomheder til at melde sig under Den Direkte Linjes faner.

- Vi har brug for erfarne erhvervsfolk, der kan give gode råd videre, og som også gerne vil fungere som mentorer, siger direktøren.

Direktør Morten Larsen vil skabe et virtuelt væksthus for nordatlantiske iværksættere. Jesper Hansen

Det er svært at begynde som iværksætter. Det måtte Nukiga-folkene sande, da mandagens videotransmission gik i luften. Kamerastativet gik i stykker, netop som transmissionen startede, så den halve times udsendelse blev sendt håndholdt. Rystende, men det ændrede ikke på deltagernes åbne sind, for der blev kvitteret med både likes og små hjerter under udsendelsen.

Nukiga arbejder med at styrke dialogen og samarbejdet på tværs af Rigsfællesskabet. Det sker ad to spor: et kulturelt og et erhvervsmæssigt. Nukiga er støttet af den danske Erhvervsfremmestyrelse med en bevilling på 7,4 millioner kroner i perioden 2019-2022.

Interesserede iværksættere kan tilmelde sig ”Den Direkte Linje” på det nye initiativs Facebook-profil.

