Nuannisarfik Paamiut får årets MIO-pris

Hallens leder i Paamiut, Kim Jakobsen Jensen, står for aktiviteter i Nuannisarfik Paamiut. Her står han med sin familie.

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 20. november 2021 - 11:46

Projektet Nuannisarfik Paamiut, modtager en pris i år. MIO-prisen begrundes med et stort, årelangt arbejde for at give børn, unge og voksne et trygt sted at samles.

Projektet har kørt i over 25 år og danner rammen for at børn får positive oplevelser og sunde familieværdier med sig.

- Prisen er et stort skulderklap og anerkendelse af, at det arbejde, der udføres i Nuannisarfik Paamiut er vigtigt, flot og beundringsværdigt. Det, vi lægger vægt på i indstillingen, er både fællesskabet på tværs af generationer og at børnene oplever at føle sig betydningsfulde og værdsatte, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge ved prisoverrækkelsen.

Håber på udbredelse

Hver fredag mellem 19.00 og 22.00 åbner Paamiuts sportshal dørene for familier, hvor der tilbydes forskellige børneaktiviteter. Hoppeborg, klatrevæg, bolde og badmintonudstyr står klar til fri afbenyttelse.

Det er Sørine Steenholdt, der har indstillet Nuannisarfik Paamiut til årets MIO-pris.

- Giv MIO-prisen til Nuannisarfik Paamiut, så ideen kan spredes til andre – for børnenes skyld – for familiernes skyld, lyder det i indstillingen.

MIO har i år modtaget 28 indstillinger, hvilket er højere end de tidligere år. MIO-prisen indeholder et diplom samt en check på 20.000 kroner som sponsoreres af Nuna-Fonden.