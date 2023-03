NSP klar til GM i langrend

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. marts 2023 - 14:44

Der bliver holdt øje med temperaturer og løjper i Nuuk.

De kommende dage ankommer flere langrendsudøvere fra kysten til Nuuk, hvor grønlandsmesterskaber i langrend skal afholdes den 11.-15. marts.

Og det går godt med forberedelserne, fortæller en af koordinatorerne for mesterskaberne.

- Der er stadig lidt varmt, så vi holder øje med, hvordan løjperne har det. Men som det ser ud nu, hvor der kommer minusgrader de næste par dage, så ser løjperne ud til at kunne holde til GM, fortæller Martin Møller til Sermitsiaq.AG.

De seneste dage har Nuuk haft meget højere temperaturer, hvor lørdag blev målt til rekordhøje 15,2 graders varme. Men kulden sniger sig nu ind igen, og langrendsløbere kan forvente temperaturer lige under frysepunktet under GM i Nuuk.

Særlig dispensation i år

Der er tilmeldt i alt 164 langrendsløbere fra i alt seks skiklubber. Flere af deltagerne har af langrendsudvalget fået dispensation for at skifte til ASP, Aasiaats skiklub, under mesterskaberne, selvom de til daglig er medlem af en anden klub.

Det skyldes, at langrendsudvalget har godkendt ansøgninger særskilt af tidligere medlemmer af ASP, der nu bor flyttet til andre byer.

- Vi er en del deltagere, der i år skal bære ASP som klub under grønlandsmesterskaberne. Det gør vi for at ære vores afdøde træner, mentor og tidligere klubmakker, Hans Rafaelsen, der selv var ASP’er, fortæller Martin Møller til Sermitsiaq.AG.

Tidligere er GM i langrend afholdt bag ved Lille Malene på grund af snemangel på løjperne. Martin Møller oplyser, at klubben vurderer, at det ikke er aktuelt nu.

Program for mesterskaberne:

Lørdag den 11. marts: Klassisk Intervalstart

Søndag den 12. marts: Sprint i fristil

Tirsdag den 14. marts: Par stafet i klassisk intervalstart

Onsdag den 15. marts: Langdistance i fristil

Distancer varierer efter aldersgrupper.