NSIP forsøger at blive klogere på medlemmers boligforhold

Redaktionen Tirsdag, 21. marts 2023 - 17:48

De seneste to uger har NSIP-medlemmer haft mulighed for at besvare et spørgeskema med henblik på at kortlægge deres boligforhold og ønsker i den forbindelse.

SIK oplyser, at besvarelserne vil indgå som en central del i det videre arbejde, som er en opfølgning på det på et offentligt seminar, der blev afholdt af NSIP (SIK’s forening i Nuuk) i september.

Her blev boliger og manglen på samme samt konkrete løsningsmuligheder drøftet.

Forbedrede forhold

Seminarret omhandlede også oplæg fra forskellige eksperter fra byggefaget, bank- og finanssektoren og oplysninger om arbejderboliger i Island og Danmark. NSIP deltager i en arbejdsgruppe, der mødes regelmæssigt for at fortsætte arbejdet, oplyser SIK.

- Vi har diskuteret, at vi må høre vores medlemmers ønske i forhold til boliger her i Nuuk, såfremt vi skulle bygge boliger her i byen. Derfor laver vi sådan et spørgeskema, som er udsendt til alle vores medlemmer, siger Josef Therkildsen, formand for NSIP.

LÆS OGSÅ: Fagforening ønsker arbejderboliger - der er til at betale

Borgere i Nuuk kan vente op til 15 år på en lejebolig i det offentlige. Og det er ikke optimalt for medlemmerne, lyder det fra fagforeningen, som fredag er blevet klogere på resultaterne fra undersøgelsen, som netop skal bidrage til at forbedre forholdene.

På spørgsmålet om, hvad formanden for NSIP håber at få ud af spørgeskemaet, svarer Josef Therkildsen:

- Arbejdsgruppen skal arbejde med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, og så har vi et par måneder til at tænke over, hvad vi kan gøre videre, siger han og tilføjer:

- Der kommer til at mangle boliger i Nuuk lang tid fremover, så vi må tænke på, hvordan og hvorledes vi skal gøre: Hvordan kan vi samarbejde med andre aktører, og hvordan kan vi være med til at skaffe flere boliger her i Nuuk for eksempel osv.