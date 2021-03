NPK: Pædagoger nødvendige for barnets udvikling

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 15. marts 2021 - 11:48

NPK’s formand, Arnaq Brønlund, kan genkende de udfordringer, som daginstitutioner har, som MIO fremlægger i forbindelse med en ny rapport på området.

- Vi har over en længere periode råbt om behovet for flere pædagoger og pædagogisk uddannede i daginstitutioner. Vi kan helt klart genkende MIO’s udlægning af, at børns læring kompromitteres, når der mangles pædagoger, siger Arnaq Brønlund, formand for pædagogernes landsforening.

Hun har de seneste år krævet politisk handling, så pædagogfaget kan blive mere tiltrækkende for uddannelsessøgende. Selvstyrets undersøgelse på området offentliggjort i 2019 viser, at der på landsplan mangler 134 pædagogisk uddannede i daginstitutionerne.

- Vi kan sidestille pædagoger i vuggestuer og børnehaver med lærere i folkeskolen. Barnets uddannelse starter allerede, når barnet fødes. Derfor er personalet meget vigtig for, at barnet får god læring og udvikling i den vigtigste fase af livet, nemlig mens personligheden udvikles op til tre års-alderen, siger Arnaq Brønlund.

Nødvendig prioritering

Hun understreger, at NPK’s medlemmer kæmper for at have nok ressourcer til at klare den vigtige samfundsmæssige opgave at danne børn, der som voksne kan varetage en uddannelse og arbejde.

Men en politisk lav prioritering af daginstitutioner og børns vilkår generelt gør det nærmest umuligt for daginstitutioner at rekruttere nok og især fastholde personalet, mener hun.

- Pædagoger danner grundtrinet for sund udvikling. Det lille barn er i daginstitutionen i otte timer dagligt. Derfor er det vigtigt, at der er politisk årvågenhed på området, siger hun og fortsætter:

- Vi har på nuværende tidspunkt flere unge, der udøver vold og hærværk. Hvis vi vil vende udviklingen er det nødvendigt at investere i daginstitutioner og personale, så børnene får faste relationer, der kan bistå dem i deres pædagogiske udvikling, forklarer hun og understreger at rapportens konklusioner er data, som kan give afsæt til mere målrettet handling.

En af MIO’s anbefalinger er øget udbud af pædagogisk uddannede personale.