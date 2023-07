NPK: Vi skal have flere mandlige pædagoger

Kassaaluk Kristensen Fredag, 07. juli 2023 - 07:44

Landets døgninstitutioner er normeret til at have 436 uddannede pædagoger ansat, men sammenlagt er kun 135 pædagoger ansat. Overalt bliver der dækket ind med ufaglært arbejdskraft på døgninstitutionerne.

NPK mener, at flere mandlige pædagoger kan være med til at afhjælpe problemet og samtidigt sikre mere balance i børnenes kontakt med både mænd og kvinder i deres hverdag i institutionerne.

NPK, pædagogernes fagforening, påpeger at pædagogfaget er meget kvindedomineret.

- Det første man kan bide mærke i med undersøgelsen er, at nærmest alle pædagoguddannede er kvinder, mens mandlige pædagoger er et særsyn. Dermed kan vi regne med, at børns hverdag er mere influereret af kvindernes værdisæt, lyder det i NPK’s rapport.

Behov for mandlige figurer

Det er ikke nyt, at der er mangel på uddannede pædagoger i både daginstitutioner og døgninstitutioner.

Nyeste tal fra rapporten viser, at der er ansat 212 pædagoguddannede i landets daginstitutioner. 169 pædagogstillinger er ubesatte. I døgninstitutionerne er der en samlet normering på 436, og af dem er 301 pædagogstillinger ikke besat af pædagoger. I stedet er der flere ufaglærte, der dækker manglen på pædagoger i institutionerne.

NPK påpeger i sin rapport, at mandlige pædagoguddannede kan tilføre vuggestuer, børnehaver og børnehjem helt andre værdier.

Mænds værdier mangles

Mens børn får omsorg og hjælp af kvindelige pædagoger, så påpeger NPK, at mandlige pædagoger også ville gavne børns udvikling. Mere ligestilling i faget kan kun gavne arbejdspladsens balance.

- Arbejdsforhold for pædagoger vil også blive påvirket positivt, hvis mænd og kvinder kan være mere ligestillet i pædagogfaget. Mandlige pædagoger kan også være stor hjælp for de børn, der vokser op hos deres mor og dermed kan have behov for en faderfigur i det daglige, lyder det.

Om det er lønnen eller arbejdsvilkårene med at udvikle børn, der er grund til, at mænd ikke tiltrækkes af faget, kan NPK ikke forklare.

NPK efterlyser dog en debat om, hvordan uddannelsesstederne kan være med til at tiltrække mænd i pædagogfaget, så ligestilling i kønnene kan opnås i faget.