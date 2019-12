NPK: Bedre forhold i arbejdet kan fastholde pædagoger i vuggestuer

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 06. december 2019 - 11:18

Naalakkersuisut og støttepartiet har skrevet under på en aftale om næste års finanslov, hvor de er blevet enige om, at flere pædagoger skal tilskyndes til at arbejde i vuggestuer og børnehaver.

Men hvad er det for nogle forhold og vilkår, som bør forbedres, så vuggestuer og børnehaver kan ansætte pædagoger i alle stuer?

Ifølge den nye formand for pædagogernes landsforening, NPK, Juliane H. Tobiassen, så spiller løn en stor rolle. Men der er også andre forhold, som arbejdsgiverne og i denne sammenhæng koalitionen, som bør være opmærksomme på.

- Selvfølgelig spiller lønnen en stor del, hvis man vil tiltrække og fastholde pædagoger i daginstitutionerne. Men det gælder også for arbejdsforholdene og udviklingsmulighederne i arbejdet, hvis det skal lykkes, siger formand for NPK, Juliane H. Tobiassen til Sermitsiaq.AG.

Planen

Pædagogmanglen i landet er noget, der virker som et evigt problem. Nærmest hvert år har der været historier i nyhedsmedierne om, at der mangles personale, der kan passe de små pus, mens mor og far arbejder.

Ifølge formanden for NPK bliver denne opgave svær at løfte.

- Pædagoger er ikke bare ansatte, der arbejder med børn. Uddannelsen har en bred vifte af fag, så pædagoger kan arbejde inden for fag, der omhandler helt spæde børn, og familievejledning og ældre mennesker. Hvis flere pædagoger skal ansættes i vuggestuer og børnehaver, så skal der også banes vej for en mulighed for udvikling på arbejdspladsen, siger Juliane H. Tobiassen.

Forhandlingerne om pædagogernes løn skal i gang til foråret.