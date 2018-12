Novo-projekt får kølig modtagelse på Færøerne

Siri Jensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 19. december 2018 - 07:01

Novo Nordisk Fonden har planer om at bruge seks milliarder i Danmark, på Færøerne og i Grønland for at behandle diabetes og andre livsstilssygdomme.

I Grønland har man taget imod tilbuddet, at den danske fond skal bygge en Steno Diabetes Central.

På Færøerne man i første omgang sagt, at man ikke vil arbejde videre med sagen. Novo Nordisk Fonden henvendte sig til det færøske sundhedsministerium i april og havde møde med ministeriet i juni, beretter public service-stationen Kringvarp Føroya.

I november svarer departementschefen i sundhedsministeriet Novo Nordisk Fonden, at man har drøftet sagen.

-På baggrund af disse drøftelser skal jeg hermed meddele, at Heilsu- og innlendismálaráðið (sunhedsministeriet) ikke på nuværende tidspunkt vil arbejde videre med forslaget om at indgå i et samarbejde med Novo Nordisk Fonden indenfor diabetesbehandling.

Det samme som nej

Landsstyrekvinden i sundhedsanliggender, Sirið Stenberg, Tjóðveldi, har været udsat for megen kritik på grund af sagen.

Flere oppositionspolitikere fortolker svaret, som Novo Nordisk har fået, som et kategorisk nej tak. Det har fået Elsebeth Mercedes Gunleygsdóttir, Fólkaflokkurin, at stille en række spørgsmål om forløbet.

Sirið Stenberg siger, at hun ikke har nægtet at samarbejde med Novo Nordisk Fonden. Hun har bedt sundhedsministeriet om blot at sige, at man i øjeblikket ikke arbejder med sagen. Årsagen er den, at et muligt samarbejde indeholder en række principielle og etiske spørgsmål, som der ikke er svar på endnu.

-Før det er gjort, er sagen ikke klar til at tage en politisk beslutning. Det er bedst, hvis sagen får en politisk behandling, før man beslutter sig, siger Sirið Stenberg.

Sirið Stenberg siger ikke noget om, hvornår vil tage sagen op igen.