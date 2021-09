Notat: Grønland kan skrive under på vegne af Kongeriget

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. september 2021 - 09:49

På et rigsmøde i juni blev det aftalt, at Grønland skal spille en mere fremtrædende rolle, når Kongeriget Danmark deltager i møder i Arktisk Råd.

Aftalen med statsminister Mette Frederiksen (Soc.) kom på plads efter grønlandsk ønske om at spille en mere aktiv rolle i udenrigspolitiske spørgsmål, der vedrører Arktis og dermed Grønland.

I et notat vurderer Udenrigsmininsteriet og Justitsministeriet de juridiske konsekvenser ved, at Grønland nu skal tale først i rådet efterfulgt af Færøerne og til sidst Danmark, samt at Grønland fremover også skal underskrive såkaldte ministererklæringer på Kongeriget Danmarks vegne.

Ministererklæringerne sætter rammerne for rådets arbejde for to år ad gangen.

Regeringen udpeger delegation

Konklusionen er, at konstellationen ligger inden for de statsretlige rammer:

- Det tilkommer regeringen at sammensætte Kongeriget Danmarks delegation til internationale organisationer, som Danmark er medlem af.

- Der er ikke statsretlige hindringer for, at grønlandske og færøske repræsentanter kan indgå i Kongerigets delegation til Arktisk Råds møder og i den forbindelse afgive indlæg i rådet og undertegne ministererklæringerne på vegne af Kongeriget Danmark, står der i notatet, som er sendt til Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

Medlemmer af Arktisk Råd Medlemmerne af Arktisk Råd er de otte arktiske stater; Canada, Kongeriget Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige, USA samt seks organisationer, der repræsenterer de oprindelige folk i Arktis Kilde: Folketinget.dk

I notatet opsummeres det også, hvordan det historisk er gået for sig ved møderne i Arktisk Råd, hvor Grønland tidligere har haft taktstokken.

Har skrevet under i starten af nullerne

På det stiftende møde i 1996 skrev Grønlands landsstyre - i form af landsstyreformand Lars Emil Johansen - på Kongerigets vegne under på den stiftende Ottawa-deklaration.

- På de efterfølgende ministermøder har Danmarks udenrigsminister sædvanligvis underskrevet ministererklæringen (i 1998, 2009, 2013, 2015, 2017 og 2019). I et enkelt tilfælde har miljøministeren underskrevet (i 2006). Grønlands landsstyreformand og vicelandsstyreformand har underskrevet ministererklæringen på vegne af Kongeriget på ministermøderne i henholdsvis 2000 og 2004 og 2011, oplyses det.

I sidstnævnte tilfælde var det formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist (IA), der underskrev under navnet "For the Government of Greenland", hvor praksis ellers altid har været "for the Government of Denmark".

Udover at Grønland får taktstokken i Arktisk Råd blev det også aftalt på rigsmødet at nedsætte et såkaldt kontaktudvalg bestående af ministre og embedsmænd fra Danmark, Grønland og Færøerne, hvor der vil være særligt fokus på sikkerheds- og forsvarsområdet.