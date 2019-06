Norsk tankskib i brand efter angreb

Ritzau Torsdag, 13. juni 2019 - 07:58

To tankskibe, et norsk og et tysk, er evakueret ud for Oman efter, at de tilsyneladende har været udsat for et angreb.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB brød olietankskibet "Front Altair", der er ejet af norske Frontline, i brand i Omanbugten. Nyhedsbureauet AFP citerer en unavngiven myndighed for, at der har været tre eksplosioner på "Front Altair".

I modstrid med meldinger fra det iraske nyhedsbureau er "Front Altair" ikke sunket ifølge dets norske rederi Frontline. Rederiets afvisning kommer kort efter, at det iranske nyhedsbureau Irna har oplyst, at skibet skulle være sunket.

Det andet skibs ejer, Bernhard Schulte GmbH & Co., oplyser, at tankskibet "Kokuka Courageous" tilsyneladende har været udsat for et angreb.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg oplyser Bernhard Schulte GmbH & Co., at der er hul på skibets skrog over vandoverfladen.

- "Kokuka Courageous" er fortsat i området og ikke i fare for at gå ned. Lasten af metanol er intakt, siger en talsmand for rederne.

De to skibe ligger i Omanbugten nær Hormuzstrædet. Ifølge USA's femte flåde, der er i regionen, er besætningen på begge skibe evakueret.

Et besætningsmedlem på det ene fartøj blev lettere såret, men ellers meldes alle i god behold.

Den amerikanske flåde oplyser, at den modtog nødsignaler fra to skibe, som blev angrebet i Omanbugten. Begge skibe var ifølge den amerikanske flåde mål for et angreb.

Ifølge det iranske nyhedsbureau Irna har Irans redningstjeneste hentet 44 personer fra skibenes besætning op af vandet. De befinder sig på iransk jord.

Frontline oplyser til den norske avis VG, at 23 besætningsmedlemmer er bragt i sikkerhed på et andet skib. Der var ifølge Frontline ingen nordmænd på skibet.

Der er ingen oplysninger om, hvem der kan stå bag angrebet.