Norsk statssekretær: Arktisk Råds overlevelse er vigtigste opgave lige nu

Lørdag, 18. februar 2023

Til maj overtager Norge formandsposten i Arktisk Råd fra Rusland. Arbejdet i Arktisk Råd blev sat på pause sidste år, da Rusland invadererede Ukraine. Dels var det praktisk umuligt at holde møder på grund af rejserestriktionerne mellem Rusland og den øvrige verden, dels mente de syv øvrige lande i rådet, at de ikke ville sidde til bords med et land, der brugte bøllemetoder, som det blev udtrykt af den danske arktiske ambassadør.

Sermitsiaq

Statssekretær i Udenrigsdepartementet i den norske regering, Eivind Vad Petersson var sidste uge i Nuuk i forbindelse med EU Arctic Forum og Indigenous Peoples’ Dialogue. Han fortæller, at Norge er klar til at indtage formandsposten i Arktisk Råd, og at den vigtigste opgave lige nu, er, at arbejdet i Arktisk Råd fortsætter.

- Ved omstændighederne med stor krig i Europa, handler det om at sørge for at Arktisk Råd overlever, det er det vigtigste. Vi skal fortsætte samarbejdet for at løse udfordringerne i Arktis, og det er Arktisk Råds opgave at finde løsninger på klimaforandringers udfordringer og skabe samarbejdsinitiativer for dem, der faktisk bor i Arktis. Vi skal være realistiske og sørge for, at Arktisk Råd spiller en vigtig rolle i at løse udfordringerne, siger Eivind Vad Petersson, da Sermitsiaq mødte ham i Hotel Hans Egede i Nuuk tirsdag sidste uge.

