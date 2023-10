Norsk regering vil hæve forsvarsbudget med 10 milliarder

Ritzaus Bureau Onsdag, 04. oktober 2023 - 07:07

Det norske regering foreslår at øge forsvarsbudgettet med 15 milliarder norske kroner i 2024.

Det siger statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet til avisen VG.

- Vi lever i en skæbnetid i Europa. Ruslands angrebskrig i Europa er en meget alvorlig ændring af vores sikkerhedspolitiske omstændigheder, lyder det.

Beløbet svarer til knap 10 milliarder danske kroner.

Ved at øge budgettet er det målet af nærme sig forsvarsalliancen Natos mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvaret.

- Norges forsikringspræmie er medlemskabet af Nato, forholdet til vores tætte allierede og kapaciteten i vores eget forsvar, siger Støre.

En stigning på 20 procent

Bliver stigningen til virkelighed vil Norges forsvarsbudget ifølge VG næste år lyde på 90,8 milliarder norske kroner - eller omkring 59 milliarder danske kroner.

Det svarer til en stigning på 20 procent sammenlignet med i år.

Pengene skal bruges til lønstigninger, udgifter til udsving i valutakursen, selve forsvarets evne og støtte til Ukraine.

Regeringen har hidtil øget forsvarsbudgettet med 40 procent, siden den blev dannet i 2021.

Til sammenligning forventer Sverige at have et forsvarsbudget på 119 milliarder svenske kroner - omkring 76 milliarder danske kroner - i 2024.

Danmark vil opfylde mål i 2030

Danmarks forsvarsbudget lød ifølge et estimat fra Nato på 38,7 milliarder kroner i 2022. Det svarede til 1,38 af bnp.

10 ud af 12 partier i Folketinget blev i juni enige om at afsætte 143 milliarder kroner til det danske forsvar over de næste ti år.

Med investeringen opfylder Danmark fra 2030 det fælles mål i Nato om forsvarsudgifter.

Norge brugte i 2022 1,5 procent af sit bnp på forsvaret, mens Sverige, der forventes snart at blive medlem af Nato, brugte 1,2 procent.