Norsk musiker leder efter grønlandsk danser

Walter Turnowsky Søndag, 25. august 2019 - 15:19

Den norske sanger Monica Skjelanger Reknes er på vej i studiet for at indspille en sang, der handler om fællesskab og vil derfor have mennesker fra hele verden med.

I videoen skal de optræde dansernde for at understrege mangfoldigheden og fællesskabet. I den forbindelse har hun et stort ønske om også at finde en medvirkende fra Grønland. Hun siger, at man blot skal danse i sin egen takt og optage det med sin mobiltelefon. Det behøves således ikke nødvendigvis være maskedans, men man vælger blot selv, hvordan man vil danse.

Et eventuelt overskud fra sangen vil gå til Red Barnet i Norge og den norske børneorganisation MOT.

Monica Skjelanger Reknes kan kontaktes på monica.reknes@gmail.com.