Norsaq sat til salg: Hvad mon den er værd?

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. marts 2020 - 13:27

Selv om Air Greenland først vil af med Norsaq i fjerde kvartal næste år, er man allerede nu gået i gang med at søge en køber til det snart 22 år gamle fly, oplyser flymagasinet check-in.dk.

- Prisen afhænger af markedsvilkårene, siger kommunikatinschef Masaana Egede til flymagasinet.

Estimat: 80-100 mio. kr.

Den schweiziske konsulent- og medievirksomhed CH-Aviation estimerer prisen til at ligge omkring 14,6 millioner dollars, hvilket svarer til godt 100 millioner kroner.

- Det er måske endda højt sat, når motorerne står foran udskiftning, hvorfor prisen nok nærmere er i omegnen af 80 millioner kroner, skriver check-in.dk.

Når flyet er færdig med at operere i Air Greenland-regi er den nedskrevet til en værdi af 0 kroner. I 2016 nedskrev man værdien af Norsaq ekstraordinært meget med 70 millioner kroner.

Usikkerhed

- Markedet for brugte Airbus A330-200 er det seneste år faldet væsentligt, og med baggrund i usikkerheden omkring optimal flådesammensætning og den kommende infrastruktur har vi valgt at eliminere risikoen for et muligt tab ved en fremtidig udskiftning af flyet ved at nedskrive det i 2016 til vurderet markedsværdi, hed det dengang i årsrapporten, skriver flymagasinet.