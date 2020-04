Norsaq ramt af corona-krisen

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. april 2020 - 17:46

Air Greenland er udfordret på flere planer på grund af coronakrisen. Ikke nok med at de grønlandske myndigheder har indført et flyveforbud, hvilket gør ondt på selskabets økonomi, men det årlige tekniske eftersyn af Airbus-flyvemaskinen trækker også ud.

- Efter planen skulle Norsaq være afleveret sidst i marts. Det er ikke sket, fordi medarbejderne på fabrikken i Frankrig midt på måneden blev hjemsendt på grund af coronafaren, oplyser Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Brandærgerligt

- Det er brandærgerligt, at vi således fortsat er nødt til at leje en flyvemaskine fra et udenlandsk selskab, der to gange om ugen flyver fragt til Grønland. Den opgave ville vi jo alt andet lige gerne selv have stået for, understreger direktøren.

Jacob Nitter Sørensen aner ikke, hvornår det franske selskab kan aflevere Norsaq. Visse medarbejdere er vendt tilbage til fabrikken, men det er uklart, om de har fokus på at få klargjort den absolut største flyver i Air Greenlands flåde.