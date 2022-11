Norsaq lander på Island: Passager med ildebefindende sat af

Merete Lindstrøm Mandag, 07. november 2022 - 08:54

Passagerene på Norsaq fra København til Kangerlussuaq mandag har fået en uventet tur til Island med i købet.

En af passagerne ombord på flyet har fået et ildebefindende i så alvorlig en grad, at det har været nødvendigt at lande i Keflavik lufthavn på Island og sætte passageren af.

Norsaq er på Island i skrivende stund men letter snart igen og forventes at være i Kangerlussuaq omkring klokken 10.40, hvilket ikke er meget senere end den planlagte ankomst.

Air Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at det kun vil få mindre betydning for resten af dagens flyveprogram, da man tilpasser de indenrigsflyvninger, der skal have passagerer med videre fra Kangerlussuaq.