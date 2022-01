Norsaq er aflyst onsdag

Merete Lindstrøm Onsdag, 05. januar 2022 - 10:06

Onsdag må Air Greenlands passagerer til og fra Danmark kigge langt efter deres fly.

Atlantflyet mellem København og Kangerlussuaq er nemlig aflyst. Det oplyser Air Greenland på sin hjemmeside.

For en uge siden var afgangens besætning ramt af corona-karantæne, og Air Greenland måtte chartre et spansk fly til ruten for at få flyplanen til at hænge sammen. Denne gang er der tale om regulær teknik på flyet.

- Vi arbejder på at ombooke alle berørte passagerer. Der forventes udsendte nye rejseplaner senest d. 5. januar kl. 12:00 grønlandsk tid. Du kan finde den seneste information og holde dig opdateret på www.airgreenland.dk, skriver flyselskabet.

Air Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er bestilt reservedele fra Tyskland, som forventes at ankomme til København torsdag morgen.

Det er ifølge hjemmesiden kun Kangerlussuaq og København, der påvirkes og altså ingen indenrigsflyvninger.

Der er fortsat en del juletrafik begge veje, som bliver påvirket af aflysningen.