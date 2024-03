De nominerede til årets Koda Awards

Redaktionen Lørdag, 02. marts 2024 - 12:31

Senere i denne måned uddeles Koda Awards, og i år sker det ved at arrangement i kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

Siden 1991 har Koda været med til at hylde de grønlandske komponister og sangskrivere ved uddeling af prisen, Koda Awards, skriver organisationen bag i en pressemeddelelse.

Den første pris, der blev uddelt i 1991, var ’Kodas pris for unge, grønlandske kunstnere’, og den gik til musiker og sanger, Ole Kristiansen.

Siden da har den grønlandske musik været i fokus med en årlig uddeling af priser, som nu går under betegnelsen Koda Awards.

Priskomiteen udgøres i 2024 af: På vegne af KNR: Nukannguaq Kajusen

På vegne af Katuaq: Birte Olsen

På vegne af Nipiaa Rockfestival: Peter Kleemann

PÅ vegne af IluNipe: Hartmann Heilmann

På vegne af Koda: Laura Lennert Jensen

Årets priskomite har haft travlt med arbejdet med at udvælge nomineringerne og fortæller:

- Det har været en spændende rejse gennem lydens labyrint, og vi har været på en storslået lytteoplevelse! Vi har med stor spænding kastet os ud i nomineringsprocessen for 2023, og hvad vi har opdaget, er intet mindre end en musikalsk fest!

- Vi vil gerne rette en stor og strålende lykønskning til alle de talentfulde musikere, hvis toner og rytmer har beriget vores år med deres 2023-udgivelser! I er sande kunstnere, og vi er beærede over at have haft muligheden for at opleve jeres musikalske magi, lyder det fra priskomiteen.

I år uddeles en Årets pris og Talentprisen, og de nominerede er som følger:

Årets Pris 2023

VARNA GL for udgivelsen Pilarngar

Sauwestari for udgivelsen Sauwestari

Sound of the Damned for udgivelsen Atornerlunnanga

Talentprisen 2023