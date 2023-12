Norges planer om dybhavsminedrift: Naalakkersuisut vil forholde sig til planerne i det nye år

Jensine Berthelsen Fredag, 22. december 2023 - 17:31

Sermitsiaq.AG har søgt aktindsigt om, hvordan Naalakkersuisut har været involveret i de kontroversielle norske planer om dybhavsminedrift mellem Norge og Grønland.

Det skete efter forlydender fra troværdige kilder om, at Grønland ikke har reageret på den norske regerings høring om netop planerne.

Dokumenterne vi har fået adgang til viser, at Norge ikke har henvendt sig direkte til Grønland, men til udenrigsministeriet i Danmark.

Planerne grænser op til Østgrønland

Den norske olie- og energidepartement har fremsendt et høringsbrev til det danske udenrigsministerium den 22. november 2022:

- Den norske regjering har igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel i henhold til lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven).

- Olje- og energidepartementet har i den forbindelse utarbeidet en konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område som er sendt på offentlig høring i Norge. Området det tas sikte på å åpne utgjør hele eller deler av et område på 329 000 kvadratkilometer som ligger mellom Jan Mayen og Svalbard og sørøst av Jan Mayen.

- Siden havbunnsmineralvirksomhet er en ny næring og det aktuelle området grenser opp til andre lands kontinentalsokler, vil departementet innhente synspunkter fra disse, lød det i høringsbrevet.

Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark var årvågen og sendte høringsbrevet til Grønland den 5. januar 2023. Høringen havde en frist der var dateret til den 27. januar 2023.

Foreløbigt taget til efterretning

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har efter modtagelsen af høringsbrevet reageret tilbage med at tage planerne foreløbigt til efterretning med en forventning, om at den norske regering senere, når planerne er mere konkrete, vil gennemføre en høring igen.

LÆS OGSÅ: NGO advarer: Norsk dybhavsminedrift kan true grønlandsk fiskeri

- På dette stadie i processen har Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø ingen bemærkninger til konsekvensudredningen.

- Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø ser frem til at blive hørt i takt med, at konkrete udvindingsaktiviteter måtte blive realiseret med henblik på at kunne vurdere potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra sådanne konkrete aktiviteter.

Imod Grønlands afventende holdning er især norske borgere, aktivister, organisationer og partier en del mere bekymret over udviklingen. Det kan man læse i stort set alle de høringssvar der er blevet offentliggjort af den norske regering.

Kalistat Lund vil tage sagen op i det nye år

Sermitsiaq.AG har efter modtagelse af aktindsigt om Grønlands rolle i sagen spurgt til hvordan, man på politisk plan har behandlet sagen om de norske planer om dybhavsminedrift.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA) svarer, at Naalakkersuisut endnu ikke har forholdt sig politisk til sagen, men at han vil tage sagen op når det nye år er begyndt. Han vil endnu ikke uddybe sin mening, før et samlet Naalakkersuisut har taget stilling til sagen.