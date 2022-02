 Nordvestgrønland bliver kortlagt

Merete Lindstrøm Mandag, 31. januar 2022 - 14:37

I forbindelse med opstart af minedrift ved Dundas tæt på Pituffik i det nordvestlige Grønland, har Søkortkontoret ved Geodatastyrelsen udarbejdet fem nye digitale søkort i samarbejde med Bluejay Mining Plc.

Kortene dækker det kystnære område ved mineprojektet og er ganske essentielle for projektet, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for at kunne medvirke til at sikre sejladsen i forbindelse med de nye aktiviteter i Nordvestgrønland. Dette viser også styrken og relevansen af Geodatastyrelsens nye produktionssetup, hvor vi fokuserer på at kunne levere digitale søkort relativt hurtigt frem for papirsøkort, der har en noget længere produktionstid, udtaler Elizabeth Hagemann, kontorchef ved Søkortkontoret, Geodatastyrelsen.

De fem kort, der nu er leveret, er ud over samarbejdsaftalen indgået mellem den danske regering og det grønlandske selvstyre, som sikrer, at der ved udgangen af 2026 er leveret 73 søkort over sydvestgrønlandske farvande.

Aftale forsinket af udflytning

Den oprindelige aftale blev indgået i 2009 af daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og Selvstyret. Den lød på, at der skulle produceres nye søkort over de sydvestgrønlandske farvande inden udgangen af 2018

Men statens udflytning af Geodatastyrelsen til Aalborg i 2016 betød, at et stort antal højt specialiserede medarbejdere sagde op. Det gik blandt andet ud over de grønlandske søkort, der forventes at bliveforsinket i 8 år i forhold til den oprindelige aftale.

-Den ekstra leverance får derfor ikke indflydelse på samarbejdsaftalen, og planen er fortsat at levere seks nye søkort i indeværende år. Geodatastyrelsen har en forventning om, at der fremover vil komme flere bestillingsopgaver af denne art