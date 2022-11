Nordkommunen klar med bud på næste års økonomi

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. november 2022 - 14:44

En overvældende flertal i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har fredag den 25. november vedtaget kommunens budget for 2023. Borgmester i kommunen, Palle Jeremiassen (løsgænger) glæder sig over den store opbakning fra kommunalbestyrelsen om kommunens husholdning:

- Jeg er meget tilfreds med, at der er så stor enighed om budgettet for 2023 og for de kommende år. Det giver et godt grundlag for at arbejde ud fra, siger borgmester Palle Jeremiassen.

Alle partier, på nær løsgængeren Minik Høegh-Dam, stemte for budgettet for 2023.

Kommunen forventer at have indtægter på i alt 996.260.000 kroner. Halvdelen forventes at komme i skatteindtægter, mens godt 552 mio. kr. udgør bloktilskud fra Selvstyret.

Hovedtal på drift er:

Familieområdet: 326 mio. kr.

Udviklingsområdet: 311 mio. kr.

Administration: 170 mio. kr.

Forsyningsområdet: 15 mio. kr.

Teknisk område: 50 mio. kr.

Erhvervsområdet: 27 mio. kr.

Anlægsområdet: 80 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen forventer, at kassebeholdningen vil ligge på 31,5 mio. kr. per 31. december 2023.

Flere anlægsprojekter udskudt

Avannaata Kommunia har igennem det seneste år kæmpet med at få igangsat flere anlægsprojekter i kommunen. Kommunalbestyrelsen har konstateret under deres kommunalbestyrelsesmøde fredag, at anlægsopgaver til i alt 30,6 mio. kr. ikke er blevet gennemført i 2022.

Selvom opgaverne er blevet sat til udbud, har der ikke været virksomheder til at byde på dem.

- Vi mærker tydelig, at der er en stor mangel på arbejdskraft og det bremser vores mulighed for at sætte gang i anlægsprojekter som for eksempel veje og skolebyggeri, der allerede er sat penge af til, siger Palle Jeremiassen.

I erkendelse af, at der mangler hænder til at tage fat på anlægsopgaver i kommunen, har kommunalbestyrelsen valgt at justere midler til anlægsopgaver til 80 mio. kr.

I år havde kommunen et anlægsbudget på 82,7 mio. kr., men 30,6 mio. kr. står ubrugt.

Skatteprocenten i kommunen står uændret til 28 procent.