Nordkommune: Højere anlægsbudget

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 24. februar 2020 - 15:30

Nordkommunens første kommunalbestyrelsesmøde i år fandt sted onsdag, og her blev et enkelt punkt drøftet ved mødet, nemlig status for Avannaata Kommunias økonomi for fjerde kvartal 2019.

Det skriver Avannaata Kommunia i sin hjemmeside.

Kommunen havde budgetteret med en kassebeholdning på 58,6 millioner kroner for fjerde kvartal i 2019, men endte på 71,4 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 12 millioner kroner. Periodiseringerne, hvor fordelingen af indtægter, udgifter og omkostninger sker over flere bogføringsperioder, er dog endnu ikke afsluttede.

Anlægsopgaver

- Med mindre der sker noget ekstraordinært, forventes kassebeholdningen på 71,4 millioner kroner at være uændret, meddeler kommunen.

Ifølge kommunen sagde borgmester Palle Jerimiassen (S) følgende ved mødet:

- Budgetterne for anlægsønsker bliver i forvejen fremlagt for udvalg og kommunalbestyrelsen. Realiteten er, at det er overordentligt svært at få entreprenører eller tømrere til at byde på anlægsbyggerier i yderområderne. Men nu, hvor byggerierne af huse til tidligere katastroferamte i Nuugaatsiaq og Illorsuit er ved at blive bragt til ende, er entreprenørerne begyndt at afgive tilbud på diverse byggerier. Og en af entreprenørerne er begyndt at overveje muligheden for at etablere et værksted i Upernavik.

Boligbyggeri

Anlægsbudgettet for 2020 landede på 94,2 millioner kroner og er dermed højere i forhold til regnskabet for 2018, som var på 81,6 millioner kroner. Anlægsprojekter, der ikke blev færdiggjort i 2019 og som blev overført til færdiggørelse i 2020, beløber sig til 7,8 millioner kroner, bundne anlægsprojekter for en fireårig periode er på 29,6 millioner kroner, og Selvstyre-finansierede anlægsprojekter er på 32,1 millioner kroner.

- Projekterne omfatter blandt andet 24 boliger i Ilulissat, fundamenter til kraner i Upernavik og Tasiusaq samt tidevandstrappe og kran i Saattut, kloakrenovering i Ilulissat, Uummannaq og Ilimanaq, ny daginstitution i Uummannaq og Ukkusissat, renovering af skoler og byggemodning i Upernavik. Lagt sammen med køb af materialer til asfaltering i Ilulissat, Upernavik og Uummannaq, etablering af ny skole i Innaarsuit og modtagerstation for affaldshåndtering i Uummannaq blev anlægsbudgettet på 94,2 millioner kroner, lyder det fra Avannaata Kommunia.