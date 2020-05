Nordkommune: Fiskeriudvalg skal ikke blande sig 

redaktionen Torsdag, 07. maj 2020 - 17:00

Avannaata Kommunia kan ikke genkende Inatsisartuts fiskeriudvalgs påstande om, at fiskerne skulle være udfordret.

Udmeldingen kommer efter, at Inatsisartuts fiskeriudvalg udtalelser om, at de vil kigge på regelsættet om garnfiskeriet og eventuelt ændre det.

Men borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, og kommunalbestyrelsens formand for udvalget for fiskeri og fangst, Jakob Petersen, er utilfredse med, at fiskeriudvalget blander sig i kommunernes anliggender.

Underminering af demokratiet

- Vi kan ikke understøtte Inatsisartut udvalgets opfordring til at forlænge garnfiskeriet efter hellefisk. På vegne af udvalget skriver Henrik Fleischer i sin opfordring, at udvalget er bevidst om, at der er tale om et kommunalt anliggende, og at hverken udvalget eller Naalakkersuisut kan pålægge Avannaata Kommunia at handle i sagen. Det kan ikke udtrykkes tydeligere. Inatsisartut udvalget har ikke bemyndigelse til at blande sig i kommunens anliggender, skriver de i en pressemeddelelse.

Derfor vurderer kommunen, fiskeriudvalgets forsøg på at ændre gældende regler som et forsøg på at omgå love og som en direkte underminering af demokratiet., skriver de.

Kan ikke acceptere

- Vi har svært ved at acceptere Inatsisartut udvalgets nedvurdering af kommunale myndigheder ved deres indblanding i kommunale sagsområder. For vi er bevidst om, at såfremt vi bryder reglerne, så bliver vi idømt bøde. Vi har indtil videre fulgt reglerne ved garnfiskeriet i tæt samarbejde med lokale fiskere i vores kommune, og da vi også vurderer opfordringen om at forlænge garnfiskeriet efter hellefisk som en omgåelse af reglerne, ønsker vi ikke at understøtte den, lyder det.