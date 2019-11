Nordkommune: Administrationen vokser

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. november 2019 - 12:06

Da kommunen i sin tid skulle deles med virkning fra 1. januar 2018 anslog overgangsudvalget, at kommunen havde brug for 82 stillinger. Det tal er på under to år steget og steget og er nu oppe på 97,5.

Vækst på 24 procent

I dag skal kommunen beslutte om administrationen skal vokse yderligere til 101,5 stillinger. Hvis kommunalbestyrelsen godkender indstillingen vil det betyde, at den kommunale administration er vokset med knap 24 procent på under to år.

- Det overordnede formål med reorganiseringen er at forbedre serviceringen af politikerne og borgerne samt styrkelse af den lokale administration i de enkelte byer, fremgår det af sagsfremstillingen til politikerne.

Forvaltning nedlægges

Reorganiseringsplanen betyder, at Forvaltningen for Fælles Service nedlægges. Arbejdsopgaverne skal fordeles mellem Ledelsessekretariatet og Forvaltningen for Økonomi. Servicecenterlederne i byerne skal have ny titel: Borgerforvaltningsledere.

Hvis planen vedtages vil det betyde følgende:

Ledelsessekretariatet skal udvides med en sekretariatschef og en jurist og kommer dermed op på 22 stillinger.

Forvaltning for Udvikling har ni ansatte og ønsket er at ansætte yderligere en pædagogisk konsulent.

Forvaltningen for Erhverv består af fem personer og her skal der ikke ske noget.

Forvaltningen for Økonomi med 27 job og 7 elever har allerede fået godkendt og ansat en økonomidirektør.

Forvaltning for Familie: 8,5 stillinger

Forvaltning for Teknik består af 25 stillinger og her vil man udvide med en fagchef for teknisk område, projektleder, leder for byplanlægning og viceberedskabschef.

Følgende stillinger skal nedlægges:

Direktør for Forvaltningen for Fælles Service

Konsulent i Teknisk Forvaltning

Konsulent for it-området

Chef for Fællesområdet.

Det samlede antal medarbejdere i kommunen vil med denne plan godkendt herefter være 1.690,5, fremgår det af oplægget til kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektør-exit

Kommunen oplyste i øvrigt i går, at kommunaldirektør Søren Stach Nielsen havde indgået en fratrædelsesaftale og at teknisk direktør Nick Nielsen var blevet konstitueret som kommunaldirektør.

Dermed har kommunen haft tre forskellige kommunaldirektører på under to år.