Nordkommune vil straffe forældre, der ikke holder ferie med deres børn

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 27. november 2019 - 16:55

Det er vigtigt, at forældrene holder ferie sammen med deres børnehavebørn.

Hvis de ikke gør det, kan det have konsekvenser.

Avannaata Kommunia vil nemlig udskrive regninger til de forældre, der ikke har holdt fire ugers ferie i løbet af det seneste år. Emnet blev drøftet ved kommunalbestyrelsesmødet i går, tirsdag.

Ændring kan være på vej

Før kommunesammenlægningen havde Ilulissat Kommune politisk beslutning om, at forsørgerne skulle afholde samlet fire ugers ferie i alt i løbet af et år for at opnå fribetaling i én måned pr. år.

- Under Qaasuitsup Kommunia blev dette krav ikke ført videre, så ingen forsørgere modtog en regning for december hvert år, uanset om de havde afholdt ferie med deres barn eller ej, fremgår det.

Mange børn holder ikke ferie

Det oplyses yderligere, at Forvaltningen for Udvikling modtager flere henvendelser fra Dagtilbud om, at flere børn ikke afholder ferie sammen med deres forældre.

- Disse børn hører og ser, at deres kammerater holder ferie, og det er psykisk hårdt for disse børn, at de ikke får lov til at afholde ferie med deres forsørgere. Der er endda forsørgere, som selv afholder ferie uden at give deres børn den positive oplevelse, påpeges det i forslaget.

Afgørelsen er udskudt

Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville der blive udskrevet regninger i december til de forsørgere, som ikke sammenlagt i løbet af et år har afholdt fire ugers ferie sammen med deres barn.

Men kommunalbestyrelsen besluttede at udskyde forslaget, da der skal foretages en undersøgelse af, hvor meget det vil koste at gennemføre forslaget.