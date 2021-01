Nordkommune ønsker forsoning om vejstrid

Redaktionen Mandag, 04. januar 2021 - 13:36

Selvstyret afviser blankt at finansiere en ny omfartsvej, som Avannaata Kommunia brændende ønsker at få anlagt fra udkanten af Ilulissat by til den nye internationale lufthavn, der anlægges de kommende år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den besked har borgmester Palle Jerimiassen, Siumut, forleden fået fra Selvstyret, efter at kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut i adskillige år har drøftet betalingen af omfartsvejen.

Avannaata Kommunia har tidligere beregnet, at en ny fem kilometer lang omfartsvej fra den sydlige del af Ilulissat by til lufthavnen vil koste flere hundrede millioner kroner.

Via slædespor

I dag er Ilulissat spærret inde mellem isfjorden og vandsøen. Omfartsvejen skal blandt andet gå uden om den nye bydel, som er ved at blive lavet, og via slædesporet til lufthavnen.

Omfartsvejen, der indebærer, at vandsøen skal flyttes, skal sikre Ilulissats byudvikling mellem den eksisterende by og lufthavnen.

– Vi har ikke regnet på, hvad vejen, der er med i vores byudviklingsplan, vil koste. Kommunalbestyrelsen vedtog planen for to måneder siden, og der er endnu intet budget lavet på vejen, siger Palle Jerimiassen. Afslag fra selvstyret

Han holdt for et par uger siden møde om sagen med naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qajaukitsoq, Nunatta Qitornai, og naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen, Siumut. Mødet fik et dramatisk forløb. Avanaanta Kommunias førstemand fik blankt afslag fra selvstyret og dermed de to ministre til kommunens ønske om, at selvstyret alene finansierer en ny vej, der går uden om Ilulissat by til lufthavnen.

