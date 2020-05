Nordkommune får hospitalstøj fra Danmark

Merete Lindstrøm Tirsdag, 26. maj 2020 - 13:11

En mands skrald er en anden mands guld. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og det må siges at gøre sig gældende, når region Midtjylland sender to containere med hospitalstøj mod nord.

Det er professor Peter Vedsted, der er ledende regionslæge i Nordgrønland, der har sat fokus på problemet med manglende uniformer her i landet overfor Region Midtjylland.

- Jeg har tidligere arbejdet i Region Midtjylland og ved derfor, at de står i en dum situation. De skal pludselig ændre deres uniforms typer. Derfor står de med to containere arbejdstøj i god kvalitet, som stort set ikke er brugt, fortæller han.

Har forsøgt at skaffe tøj i flere år

Peter Vedsted har de sidste par år forsøgt at få arbejdstøj bestilt på centraldepotet, efter at han for to år siden ved ankomst til Ilulissat opdagede, at personalet går rundt i deres eget tøj på arbejde.

Han understreger, at uniformen er væsentlige er flere årsager.

- Det handler jo i første omgang om hygiejne, og at vi ikke må bære smitte fra én patient til en anden. Men også om at vi sender et signal om, at her er vi professionelle og står for din sundhed, siger han.

Der findes reglementer om, at personalet skal bære uniform, men det har været svært at opfylde, fortæller Peter Vedsted. Derfor er han glad for, at der bliver løst flere problemer på én gang med tøjet fra Midtjylland.

- Det er både tosset og ikke særlig bæredygtigt, at kassere så meget næsten nyt tøj. Og nu kan vi bruge de penge, der skulle have været brugt på uniformer til andre ting, der kommer patienterne til gode, siger han.

Ny leverandør i Midtjylland

Tøjet er blevet tilovers, fordi Region Midtjylland har skiftet leverandør, og faktisk er løsningen med at sende tøjet til Grønland også en hjælp for hospitalsvaskeriet Midtvask, som har opbevaret tøjet til nu.

- Det er en god følelse, at vi kan bruge det på den måde. Det har bare stået her og fyldt, udtaler Michael Maagaard, der er tallentmanager hos Midtvask i Aarhus til Radioavisen på P1.

Tøjet er mindre end to år gamnmelt, og meget af det er stort set ubrugt, fordi man bestilte andet tøj meget hurtigt, efter det blev taget i brug.

Det er blandt andet kitler og overtrækstøj, der er sendt afsted mod Grønland.