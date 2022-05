Nordiske statsledere støtter nye sanktioner mod Rusland

Ritzau Onsdag, 04. maj 2022 - 16:45

Danmark støtter EU's forslag om nye sanktioner mod Rusland.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et pressemøde i Statsministeriet sammen med de fire andre nordiske regeringschefer efter et indisk-nordisk topmøde.

- Vi har behov for flere sanktioner, og vi støtter så hårde sanktioner som overhovedet muligt, siger hun.

Også Finlands statsminister, Sanna Marin, støtter op om Mette Frederiksens ønske om flere og hårdere sanktioner.

- Vi skal sikre os, at vi hjælper Ukraine under krigen, men også at vi hjælper dem efter, siger Sanna Marin.

Ifølge Mette Frederiksen har de fem lande et meget tæt samarbejde.

- Det er sikkerhedspolitisk helt afgørende, ikke mindst i den nuværende situation, siger hun.

På pressemødet understreger statsministeren, at det ikke bliver et problem fra dansk side, at det ikke er alle EU-lande, som nødvendigvis kan være med i samme sanktionsgrad som Danmark.

- Jeg har det sådan med sanktionerne, at vi skal lave så hårde sanktioner som overhovedet muligt. Men selvfølgelig skal vi også være opmærksomme på, at landene står i forskellige situationer, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Vi har nogle EU-lande, der har en total afhængighed i forhold til Rusland blandt andet på olie. Og så er vi nogle andre lande, der heldigvis står i en bedre og mere privilegeret situation. Så man kommer aldrig til at høre fra vores side, at der ikke er opbakning til også noget pragmatisme i det her.

Tidligere onsdag har EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, i en tale til EU-Parlamentet i Strasbourg præsenteret et forslag til den sjette sanktionspakke i rækken mod Rusland.

Her lagde hun op til, at EU's fremtid og troværdighed påvirkes af, hvordan man svarer på krigen.

- Putin skal betale en høj pris for sin brutale aggression. EU's fremtid bliver også skrevet i Ukraine, sagde Ursula von der Leyen i talen.

Som en del af sanktionspakken skal det være slut med import af russisk råolie til EU inden for et halvt år. Samtidig skal raffinerede produkter udfases med udgangen af året.

Rusland står på nuværende tidspunkt for at levere omkring 25 procent af EU's råolie, viser tal fra Eurostat.

