Nordisk Råds Miljøpris: Plastic not so fantastic nomineret

plastic not so fantastic

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 07. september 2019 - 10:55

For andet år i træk har Grønland nu en mulighed for at vinde Nordisk Råds Miljøpris. Sidste år var det Naturrressourcerådet i Attu, der vandt miljøprisen, i år er det Facebook-gruppen Plastic not so Fanstantic, der kan løbe med prisen.

- Jeg er overrasket. Jeg har svært ved at tro, at vi er blandt de nominerede. Det er godt, fortæller en af initiativtagerne, Giiti Titussen.

- Jeg er meget ydmyg over nomineringen. Men også stolt over det. Jeg er meget glad og ydmyg, siger Pipaluk Lynge-Rasmussen, der også er initiativtager i gruppen.

Nordisk Råds miljøpris uddeles i år for 25. gang, og vinderen offentliggøres den 29. oktober i forbindelse med Nordisk Råds session i Stockholm, hvor Giiti Titussen skal være blandt deltagerne. Med prisen følger 350.000 kroner.

Du kan se alle syv nominerede ved at klikke her:

Samme klasse som Greta Thunberg

Plastic not so fantastic får dog en stærk mednomineret i løbet om at vinde miljøprisen. Den svenske miljøaktivist, teenageren Greta Thunberg, der på rekordtid blev verdenskendt da hun demonstrerede hver fredag med ”Fridays for future”, er også nomineret.

Pipaluk Lynge-Rasmussen lægger ikke skjul på, at hun er kæmpe fan af miljøaktivisten Greta Thunberg.

- At vi er i samme klasse som Greta Thunberg? Det er kæmpe stort! Jeg er kæmpe fan! Og denne nominering giver en mulighed for at komme i kontakt med hende, og andre nordiske ligesindede til et eventuelt samarbejde, fortæller Pipaluk Lynge-Rasmussen.

Nomineringen

Nordisk Råds Miljøpris roser den grønlandske aktivistgruppes indsats til skyerne.

Begrundelsen til nomineringen lyder således:

- @plastic not so fantastic har på en lettilgængelig og innovativ måde vist, hvordan man via de sociale medier kan starte en folkebevægelse ved at fremme viden om særligt plastiks negative indvirkning på natur og miljø, men også miljøforurening generelt. I et socialt fællesskab styrkes indsatsen via vidensdeling og tips om alternativer til især plastik. Dermed ændres indbyggernes forbrugsmønstre til gavn for miljøet og naturen, skriver Nordisk Råd på deres hjemmeside.

Initiativtagerne Giiti Titussen og Pipaluk Lynge-Rasmussen er glade for opmærksomheden:

- Bare det, at vi er nomineret viser, at vi har gjort en forskel. Selv med små initiativer kan man nå langt, lyder det fra Pipaluk Lynge-Rasmussen.

- Nomineringen er til for alle vores medlemmer. Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne, for deres vilje og deres sammenhold, uden dem kunne gruppen ikke blive nomineret, siger Giiti Titussen.

- Små dråber kan føre til, at man kan tage det næste store skridt, og komme i større fora i verdensklasse. Go green, siger Pipaluk Lynge-Rasmussen.

Initiativer

Facebook-gruppen Plastic not so fantastic har 3.874 medlemmer, og gruppen har spirende samarbejde med både ICC og WWF Naturfonden. Også Brugseni planlægger skraldsamlingsevent sammen med gruppen til næste år. Gruppen er også i gang med en dialog med CSR, hvor planen er at finde ud af, hvilke typer skrald, der fylder mest i den grønlandske natur.

- Det handler nemlig ikke kun om plastik, selvom navnet på gruppen lyder sådan. Gruppen handler om, at vi skal passe på vores natur, og at vi ikke skal smide skrald i naturen, plastik eller ej, siger Pipaluk Lynge-Rasmussen.