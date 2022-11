Nordisk Råd: Priser går til Danmark, Island, Sverige, Finland og Norge

Anders Rytoft Onsdag, 02. november 2022 - 14:13

Så er årets fem priser blevet uddelt.

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikprisen, miljøprisen og børne- og ungdomslitteraturprisen.

Sidste år blev Niviaq Korneliussen Grønlands første vinder af Nordisk Råds litteraturpris for romanen "Naasuliardarpi".

I år var de nominerede fra Grønland:

Louise Lynge (miljøpris)

Sørine Steenholdt / Ivinguak Stork Høegh (børne- og ungdomslitteraturpris)

Anda Otto Schmidt / Andachan (musikpris)

Jessie Kleemann (litteraturpris)

Det blev desværre ikke til nogen Nordisk Råds pris til Grønland i 2022, lyder det fra Doris Jakobsen Jensen fra Siumut, der er til stede i Helsinki, hvor priserne blev uddelt:

- Men vi er stolte, og det er en kæmpe anerkendelse af blot at blive nomineret, som vores land skal blive bedre til promovere/støtte.

Nordisk Råds priser 2022 Litteraturprisen gik til den danske forfatter Solvej Balle Nordisk Råds for romanen Om udregning af rumfang I, II og III.

gik til den danske forfatter Solvej Balle Nordisk Råds for romanen Om udregning af rumfang I, II og III. Filmprisen gik til den islandske film Lamb af instruktør og manuskriptforfatter Valdimar Jóhannsson, manuskriptforfatter Sjón samt producerne Hrönn Kristinsdóttir og Sara Nassim.

gik til den islandske film Lamb af instruktør og manuskriptforfatter Valdimar Jóhannsson, manuskriptforfatter Sjón samt producerne Hrönn Kristinsdóttir og Sara Nassim. Musikprisen gik til den svenske komponist, Karin Rehnqvist for værket Silent Earth.

gik til den svenske komponist, Karin Rehnqvist for værket Silent Earth. Miljøprisen gik til Mariehamns stad på Åland for Nabbens våtmark.

gik til Mariehamns stad på Åland for Nabbens våtmark. Børne- og ungdomslitteraturprisen gik til Nora Dåsne fra Norge for den grafiske roman Ubesvart anrop.

Vinderne modtager statuetten "Nordlys" og 300.000 danske kroner under prisuddelingen.

Grønlandske repræsentanter

Grønland har to faste pladser i Nordisk Råd.

Her sidder Doris Jakobsen Jensen fra Siumut og Mariane Paviasen fra IA. De to medlemmer af Nordisk Råd er med i Holdbart Norden, et udvalg, der arbejder med emner og sager, der berører miljø- og naturbeskyttelse og naturressourcer.

Mariane Paviasen er næstformand i udvalget, mens Doris Jakobsen Jensen er grønlandsk delegationsformand.

Vivian Motzfeldt (S), naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel, og Kalistat Lund (IA), naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, deltager i møderne med de andre ministre og statsministre og har holdt taler for forsamlingen.

Frihed og vedvarende energi

Temaet for sessionens topmøde mellem medlemmerne i Nordisk Råd og de nordiske statsministre er Nordens rolle i verden i fremtiden.

Fokus er på sikkerhed, krigen i Ukraine samt energi- og klimakrisen.

I en pressemeddelelse oplyser Doris Jakobsen Jensen, at debatten handler om behov for vedvarende energi, demilitarisering, kampen om frihed og kommende behov for genetablering af Ukraine.

Nordisk Råd afholder sin 74. session, som startede 31. oktober og varer til og med 3. november, i Helsinki.