Nordisk Råd: Lige ved og næsten!

Jensine Berthelsen Tirsdag, 05. marts 2024 - 12:17

Grønland og Færøerne ønsker fuldt medlemskab i Nordisk Råd. Begge lande har ihærdigt kæmpet for at få større indflydelse i netop Nordisk Råd.

Et kæmpe skridt, der kommer ønsket nærmere, kunne ellers blive taget i slutningen af februar, hvis ikke lige Færøernes folketingsmedlem Anna Falkenberg fra Sambandsflokkurin og Grønlands folketingsmedlem Aaja Chemnitz fra Inuit Ataqatigiit i sidste øjeblik lod det hele falde til jorden, i hvert fald for nu.

Formanden for Danmarks Delegation til Nordisk Råd, Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance kom ellers med et forslag til, at Grønlands og Færøernes delegationsformænd fremover skulle være fuldgyldige medlemmer af Nordisk Råds Præsidium.

Forslaget som blev skudt i sænk af Færøernes og Grønlands folketingsmedlemmer: Forslag fra Danmarks Riges delegation. Danmarks Riges delegation til Nordisk Råd ønsker at sikre at alle otte parlamenter i det nordiske samarbejde er repræsenteret i præsidiet ved formanden for delegationerne. Derved sikres at alle parlamenters delegationsformænd - uanset partigruppe tilhørsforhold - får en plads i præsidiet herunder Grønland, Færøerne og Åland. Der har i de senere år været eksempler på, at delegationsformænd ikke får plads i Nordisk Råds præsidium, da det er partigrupperne, der fordeler pladserne. Dette er uhensigtsmæssigt, da det vanskeliggør de nationale delegationers arbejde, når formanden for delegationen ikke har en plads i Nordisk Råds præsidium. Denne ændring ville styrke parlamenternes delegationers deltagelse i præsidiet og dermed i det nordiske samarbejde. Samtidig vil det sikre et mere ligeværdigt forhold mellem landene i det nordiske samarbejde, da man på denne måde sikrer fast national repræsentation fra alle 8 lande i præsidiet, som er Nordisk Råds ledende politiske organ. Danmarks Riges delegation til Nordisk Råd foreslår: - at ændre forretningsordenen for Nordisk Råd således, at Nordisk Råds præsidium får fast repræsentation fra de 8 parlamenters delegationsformænd.

Måtte trække sit forslag tilbage

MP Lars-Christian Brask (LA) fortæller overfor Sermitsiaq.AG at han måtte trække sit forslag tilbage, når han i forvejen vidste, at forslaget ikke ville nyde fremme:

- Jeg er en meget stor fortaler for, at Grønland og Færøerne får deres egen stemme igennem i Nordisk Råd. Derfor var det meget vigtigt for mig i forbindelse med min tiltrædelse som formand for Danmarks Riges Delegation til Nordisk Råd at få iværksat arbejdet uden unødig hindring. Men jeg var ikke forberedt på, at folketingsmedlemmerne fra Grønland og Færøerne skulle sætte en effektiv bremse i form af et ændringsforslag om, at det skal være op til delegationen selv at bestemme, hvem der sendes til præsidiet.

- Det er ifølge min overbevisning, at det ville forvirre mere, end det gavner. For naturligvis bør det være delegationsformændene, der er medlemmer af præsidiet, forklarer Folketingsmedlem og formand for Danmarks Riges Delegation til Nordisk Råd, Lars-Christian Brask til Sermitsiaq.AG.

Delegationsformanden forvirret

Hjemme i Grønland sidder formanden for Grønlands Delegation til Nordisk Råd, Mariane Paviasen og er rådvild over situationen:

- Jeg blev pludseligt ringet op af Aaja Chemnitz, der spurgte, om vi var interesseret i at have fast præsentation i Nordisk Råds Præsidium. Det viste sig, at de i Folketinget var i gang med forberedelse til behandling af forslaget fra formanden for Danmarks delegation om at sikre Grønland og Færøerne plads i Nordisk Råds Præsidium.

- Det var vi selvfølgelig, og vi bakkede op om forslaget, til trods for, at vi ikke er blevet hørt forud for forslaget. Men så fik vi pludseligt at vide, at mødet, der var sat til den 29. februar i Danmarks Delegationen, var blevet aflyst, fordi forslaget angiveligt blev udskudt, men det er først nu jeg hører, at forslaget er blevet trukket tilbage, fortæller formanden for Grønlands Delegation til Nordisk Råd, Mariane Paviasen overfor Sermitsiaq.AG.

Brask: Nu er det op til Grønland og Færøerne

Formanden for Danmarks Riges Delegation, Lars-Christian Brask er meget ked af situationen:

- Vi kunne have taget et afgørende skridt for at Grønland og Færøerne kunne få lagt større medindflydelse end tilfældet er i dag og jeg er ked af at vi ikke opnåede enighed. Men jeg formoder, at Grønland og Færøerne selv vil komme med et forslag, understreger Lars-Christian Brask, som også afsluttende kommer med et råd til Inatsisartut og Naalakkersuisut:

- Jeg har bemærket den øgede utilfredshed med, at Grønland og Færøerne ikke har nogen større indflydelse i samarbejdet, vi var lige ved og næsten nå en milepæl. Men derfra til at begynde at trække sig fra samarbejdet er ikke nogen løsning, vi har brug for hinanden, og Nordisk Råd har brug for Grønland og Færøerne, så det er mit håb at vi alle lander et sted vi alle føler ligeværd, det vil jeg i hvert fald fortsætte med at kæmpe for.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra folketingsmedlem Aaja Chemnitz om situationen.