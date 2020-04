Nordisk Råd nominerer grønlandsk juleeventyr

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. april 2020 - 08:36

Billedbogen ”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat” (”Det smukkeste juletræ i verden”) bliver det grønlandske bidrag, der skal kæmpe om prisen som bedste børne- og ungdomsbog i Norden.

14 er nomineret til prisen, der uddeles den 27. oktober i Reykjavik i forbindelse med Nordisk Råds session.

Bogen er et spændende juleeventyr for hele familien, hedder det i Nordisk Råds omtale af billedbogen, der er udgivet af Milik Publishing i 2019.

- Som i enhver klassisk julehistorie er der en frygt for, at det ikke bliver rigtig jul. Historien foregår i Uummannaq i Grønland. Folk i byen er fortvivlede og triste over, at kolonibestyrer Hammeken med vilje ikke har bestilt juletræer til byen. Drengen Kunuk vil gøre noget for at redde julen, endda ved hjælp af nissen Lillepot. Kunuk, der er den eneste i familien, der tror på nisser og julemanden, forsøger at overbevise sin familie om deres eksistens. Dog lurer også uhyggelige trolde, som afskyer julen. De vil gøre alt for at forhindre den og kidnapper de små uskyldige nisser, der vil hente nabonisserne, lyder beskrivelsen af billedbogen.

Ny stjerne

Nordisk Råd skriver, at Maja-Lisa Kehlet er en af de nyeste stjerner i den grønlandske kunstneriske verden.

- Hendes illustrationer til denne bog er flotte og levende. Historien og illustrationerne gør Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat til en smuk julebog, hvor man ikke lægger vægt på gaver og forbrug, men derimod understreger glæden ved julen som det væsentlige, står der i pressemeddelelsen om de nominerede titler.

Juaaka Lyberth debuterede som forfatter i 2012 med romanen Naleqqusseruttortut (Godt i vej, Milik Publishing 2014, oversat af Lars Wind). Dette værk blev i 2014 nomineret til Nordisk Råds litteraturpris.

Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 350.000 kroner.