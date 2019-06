Nordisk Råd vil hjælpe grønlandske børn

Walter Turnowsky Søndag, 30. juni 2019 - 08:13

I løbet af kort tid vil Naalakkersuisut sende anmodningen til Danmark om hjælp til indsatsen for udsatte børn.

Nu tilbydes der også hjælp fra en anden kant, nemlig fra Nordisk Råd.

- Grønlands unge er Nordens unge. Derfor ønsker Nordisk Råd, at hele Norden hjælper med at færre unge på Grønland går med selvmordstanker, siger formand for Velfærdsudvalget i Nordisk Råd, Bente Stein Mathisen i en pressemeddelelse.

Velfærdsudvalget har på sit møde på Ålandsøerne drøftet den seneste befolkningsundersøgelse i Grønland, som viser en høj forekomst af alkoholproblemer, vold i hjemmet og seksuelle overgreb, der øger selvmordstankerne. Udvalget henviser også til dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder'.

Succesrig indsats i Sverige

Velfærdsudvalget vil supplere hjælpen fra Danmark med oplysninger om vellykkede indsatser mod selvmord andre steder i Norden.

- Det er udvalgets ønske at bidrage til at løse den grønlandske udfordring ved se på muligheden for en nordisk platform for at dele viden og best practice fra de nordiske lande, som Grønland kan få gavn af, hedder det i pressemeddelelsen.

- For eksempel peger udvalgsmedlem Tony Wikström fra Åland på indsatsen YAM i Sverige, der har nedbragt antallet af selvmord blandt unge betydeligt. Et tiltag, som nu startes op i Finland, og på Åland overvejer man det ligeledes.

- Derudover ønsker Nordisk Råd at rette henvendelse til den danske regering samt Grønlands Selvstyre med spørgsmål til, hvordan man agter at følge op på de alvorlige forhold.