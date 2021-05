Nordisk Koncertkor fylder 15

Merete Lindstrøm Lørdag, 08. maj 2021 - 09:59

Nordisk Koncertkor, der har hjemsted i Nuuk, fejrer sine 15 år med en række koncerter spredt ud på året.

Den første koncert afholdes søndag den 9. maj kl. 15 i GUX’ aula, og den 13. Juni besøger Nordisk Koncertkor Kapisillit, og synger i kirken kl. 15:00.

Kortes repertoir er en blanding af det bedste fra den nordiske sangtradition. Det er ofte sange med afsæt i et fælles tekst- eller melodi-univers på tværs af de nordiske lande, men også sange med særlige rødder i det enkelte land.

- Nordisk Koncertkor har holdt sammen i 15 år, og det er den fælles, nordiske sangglæde og respekten for vores egne sprog, som har holdt os kørende gennem de mange år. Vi er glade for, at der fortsat dukker nye medlemmer op,”siger bestyrelsesformand Zenica Gosvig Larsen.

Koret har igennem årene holdt koncerter med adskillelige kendte kunstnere som for eksempel Rasmus Lyberth, Nanook og operasangeren Josef Josefsen.

- Koret nyder at øve musikken på de mange sprog i løbet af året – og at dele dem med publikum er en skøn fornøjelse, som er alle de mange øvetimer værd. Vi håber at se mange til årets første jubilæumskoncert, afslutter korets repetitør Karen Bøhrnsen.

Der er gratis entré ved jubilæumskoncerterne og alle er velkomne, lyder det fra koret, som også takker alle sponsorer og samarbejdspartnere gennem årene.

Interesserede borgere kan holde øje med opslag via korets Facebook side.

En af de mere særlige koncerter, som koret har lavet i årenes løb, kan ses i denne video: