Nordic Cup: KAK efterlyser samarbejdspartnere

redaktionen Mandag, 29. juli 2019 - 15:25

Fodboldforbundet Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat inviterer officielt til samarbejds- og medfinansierings ”jointventure” i forbindelse med KAK har fået tildelt værtsskabet for Nordic Futsal Cup 2020.

Ansøgningen lægger op til samarbejde med Elite Sport Greenland, Timersoqatigiit Kattuffiat, Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyret og Erhvervslivet, skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Over fem millioner kroner

- Værtskab af Nordic Cup 2020 vil være en stor udfordring, som kræver et stort forarbejde samt fordrer til samarbejde mellem forbund, selvstyre, kommune og andre interessenter. Det kræver fleksibilitet, dygtige ledere og frivillige på mange niveauer både under forberedelsesarbejdet og under Nordic Cup, skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Projektet vil samlet set koste 5,5 millioner kroner KAK har i juni måned sendt officielle ansøgninger til ovennævnte instanser, meddeles det.

Ungdomsturnering i år

Nordic Futsal Cup er en årlig turnering mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Norge, Sverige og Grønland. Forbundet anser således Nuuk som den ideelle værtsby.

- En del mål er at Grønlands unge talenter, U19 landsholdet, skal deltage i 2019 i Finland ved Nordic Cup, ud over herrelandsholdet. Deres deltagelse skal blandet andet ses som en forberedelse til Nordic Cup 2020. Sidste år deltog to U19-hold ved Nordic Cup i Danmark henholdsvis fra Finland og Sverige.

- Der er ingen tvivl om, at det kræver et godt samarbejde netop for at løfte Nordic Cup 2020 og føre den til succes, dermed skabe fællesskabsbånd blandt alle involverede, hvilket giver fordele på mange andre områder på sigt, lyder det fra Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat.