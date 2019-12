Nordic Cup: Frederik Funch kåret som bedste spiller

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 05. december 2019 - 15:01

Anføreren for det grønlandske futsal-landshold Frederik Funch er blevet kåret som turnerings bedste spiller blandt de grønlandske spillere ved Nordic Futsal Cup, der blev spillet i Finland.

På grund af skade spillede den 28-årige spiller ved tre af de fire kampe, som Grønland spillede ved turneringen.

Smertestillende piller

- Jeg har været skadet siden sommer, og har været tvivlsom op til turneringen. Jeg har spillet med smertestillende piller hele turneringen, derfor er det lidt uvirkeligt at blive kåret som den bedste blandt de grønlandske spillere, siger Frederik Funch til Sermitsiaq.AG. Han blev skadet i sin storetå i sommers, hvilket kan betyde, at han skal under kniven i det nye år.

Før turneringen startede blev han eller spurgt fra det danske landshold, om han ikke ville spille for dem i stedet for Grønland.

- Men netop på grund af skaden har jeg meldt afbud til det danske hold. Men holdet spiller EM-kvalifikationsturnering i januar, så hvis jeg bliver udtaget og er fit for fight kan det være, at jeg spiller for dem, fortæller han.

Et mål i turneringen

Frederik Funch scorede et mål i turneringen, og det var netop mod Danmark, da Grønland vandt med 4-3 mandag.

- De første to kampe var der rod i vores spil, men i vores sidste to kampe, der gik det meget bedre. Vi tabte godt nok 0-3 mod Norge, men vi brændte mange chancer i kampen. Vi kunne sagtens have vundet kampen. Det gik heldigvis bedre mod Danmark, og vi jublede løs, da slutfløjtet lød, siger han.

Frederik Funch har været til MR-scanning i Danmark. Her vil han få besked, om han skal opereres eller ej til februar. Han vil være ude i tre-fire måneder, hvis han skal opereres.