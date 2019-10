Nordatlantiske legater uddelt i Odense

Knud Fl. Larsen Søndag, 27. oktober 2019 - 14:02

58 håbefulde ansøgninger fra nordatlantiske studerende i Region Syddanmark, havde der været at vælge imellem.

Fem studerende: to fra Grønland og tre fra Island var de heldige og dygtige, som blev fejret med taler, blomster, gaver og legater på hver kr. 5.000,00 på en festlig eftermiddag og aften, som var dedikeret til at hylde de unge studerende.

Laila Motzfeldt

- Jeg er meget taknemmelig og naturligvis meget glad for de fine ord og også meget glad for den økonomiske støtte, som legatet er, sagde en glad Laila Motzfeldt dagen derpå.

Laila Motzfeldt er født og opvokset i Qaqortoq. Læser Idræt og Sundhed på femte semester på Syddansk Universitet i Odense. Skal foråret 2020 i gang med sit bachelorprojekt.

I motivationen for tildelingen af legatet til Laila Motzfeldt blev det blandt andet nævnt, at hun er med i bestyrelsen for de grønlandske studerendes forening Avalak og at hun til januar begynder i et praktikforløb hos Grønlands Idrætsforbund for at være med til at skabe et sundere samfund via fysiske aktiviteter.

Laila Motzfeldt lægger ikke skjul på, at det var hårdt at rejse hjemmefra. Ikke mindst hårdt at rejse fra sine nærmeste og lære en helt ny kultur at kende. Udviklende og lærerigt har det heldigvis også været. Laila Motzfeldt udtrykker meget præcist, hvordan hun mener, at man skal gribe det an:

- Vær stræbsom, tro på dig selv, men ikke mindst - husk at have det sjovt!

Terje Alne

Terje Alne, født og opvokset i Nuuk, var den anden grønlandske legatmodtager. Terje Alne begyndte sidste år på Maskinmesterskolen SIMAC i Svendborg.

Begge legater var sponsoreret af Grønlandsbanken.

Tre islandske legatmodtagere

Gunnar Geir Helgason, Una Áslag Sverrisdóttir og Magdalene Dubik fra Island fik også hver kr. 5.000,00. Deres legater var sponsoreret af Nordatlantisk Erhvervsklub.

En af de tre oplægsholdere, der var med til at gøre legatuddelingen til en festlig oplevelse og give de studerende nogle kloge ord med på vejen, var den danske ambassadør i Island, Eva Egesborg Hansen, som blandt andet fortalte, hvor tilfældigt hendes liv havde formet sig både i relation til uddannelse og til, at hun var blevet dansk ambassadør i Island.