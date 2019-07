Nordatlantisk projekt om madoplevelser

redaktionen Lørdag, 27. juli 2019 - 16:02

For første gang i Nuuk Nordisk regi, vil madkultur være en del af festivalprogrammet.

I den forbindelse har Sermersooq Business Council og Fonden for Entreprenørskab tilrettelagt en innovations-workshop for unge, med fokus på at omsætte den grønlandske madkultur til bæredygtige madoplevelser.

Det skriver Sermersooq Business Council i en pressemeddelelse.

Innovative løsninger

- Det er super godt, at vores unge fra Nordatlanten får mulighed for at møde både hinanden, og erfarne innovative rollemodeller fra Nordatlanten. Det er vigtigt, at vi som virksomheder støtter og bidrager til at træne vores unges hjerner, og de lærer at udtænke

innovative løsninger, som skal bære os ind i fremtiden, siger bestyrelsesformand i Sermersooq Business Council, Jacob Nitter Sørensen, i pressemeddelsen.

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat ønsker at fremme innovation og entreprenørskab for unge i Nordatlanten, samt skabe udveksling og samarbejde på tværs af uddannelser og erhvervsliv. Workshoppen har til formål at skabe et innovativt rum med plads

til idégenerering, sparring og produktudvikling.

Forretningsideer skal præsenteres

- De unge får til opgave at udvikle nye oplevelsesprodukter, med fokus på autenticitet og lokale råvarer. I processen skal de forholde sig til hvordan deres produkt er bæredygtigt og innovativt. Samtidig lærer de kunsten at pitche, og bygge gode fortællinger op om deres produkt, oplyses det.

Projektet kulminerer med et storslået event den 12. oktober, når de unge - i mødet med offentligheden, erhvervslivet og et nordatlantisk dommerpanel - præsenterer deres innovative forretningsideer.