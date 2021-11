Nordatlantisk Julemarked

Knud Fl. Larsen Mandag, 29. november 2021 - 17:00

Julemarkedet fandt sted lørdag og søndag. Som alle de andre var det med boder af meget forskellig slags, som fyldte alle tre etager i huset. Der var blandt andet design, håndværk og kunst.

Julemusik var der, og naturligvis forsøgte man at skabe lidt julehygge, hvad der så sandelig nok kan være tiltrængt i de her tider, hvor der igen bliver kæmpet med at holde antallet af smittede med Corona nede på et acceptabelt niveau. Uden Coronapas var der ingen adgang.

Til et julemarked hører naturligvis en julemand. Søndag eftermiddag kom julemanden sejlende i en færøsk båd.

Stor tilstrømning

Traditionelt er der mange odenseanere, der kommer og ser på de mange boder. Køber en julegave eller to og taler med flere af de mange udstillere og går rundt og hygger sig. Der er altid et eller andet, som fanger ens interesse.

Er man bare en lille smule boginteresseret kunne man glæde sig over at nogle af nu afdøde professor Robert Petersens bøger har fået et nyt liv. Robert Petersen donerede for flere år siden en del bøger til Grønlænderforeningen Umiaq.

Foreningen forsøger at sælge bøgerne til fordel for foreningens altid lidt slunkne pengekasse. Bøger solgte Benny Nybo, formand for det grønlandske Hus, også. Benny Nybo har tidligere udgivet Nordatlantiske spejlbilleder og er nu aktuel med bogen Indianske drømme.