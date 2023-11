Nordatlantisk Hus i Odense: Succesfuld undervisning om Nordatlanten i Danmark

Jensine Berthelsen Søndag, 19. november 2023 - 08:16

1.500 – 2.000 skoleelever deltager på årsbasis fysisk i Nordatlantisk Hus. Desuden ligger der undervisningsmateriale på hjemmesiden og en gratis online materialeportal.

Små informative dokumentarfilm er noget af det nyeste, som formidleren af projektet Andreas Otte har tilføjet.

De enkelte undervisningsdage er aldersopdelt. Indskoling, mellemtrin og udskoling.

Man vælger et emne, det kan for eksempel være: Bevægelse og sport i Nordatlanten, Historier fra Nordatlanten, Vedvarende energikilder, Sagnlandet i Nord, Klimaforandring og klimatilpasning i Nordatlanten, Nordatlanten og Rigsfællesskabet.

Forkert opfattelse om livet i Grønland

- Det er meget populært for mange skoler at benytte os. Vi lægger tider og emner på nettet, og så booker den enkelte klasse, hvornår de vil komme. Man skal være hurtig, for vi er fuldbooket i løbet af ingen tid, fortæller Andreas Otte.

40-årige Andreas Otte har et spændende CV. Læst musikvidenskab og skrevet speciale både på kandidatstudiet og som ph.d studerende om grønlandsk populærmusik. Spiller professionelt på flere instrumenter, og har spillet for flere grønlandske kunstnere. Er desuden læreruddannet og har boet i Nuuk i flere omgange.

-Jeg oplever tit, at eleverne har en noget forkert opfattelse af livet i Grønland. Gammel viden som oftest, som slet ikke passer med det moderne Grønland, fortæller Andreas Otte.

-Projektet skal naturligvis være med til at give skoleeleverne en større og bedre viden om Grønland. Skoletjenesten er finansieret af forskellige fonde.

Besøg hos undervisningsministeren

Andreas Otte og en gymnasieklasse fra Odense og skoleelever fra København, som Det Grønlandske Hus i København står for, skal mandag 20.11 på besøg hos undervisningsminister Mattias Tesfaye.

-Vi slæber en masse unge med, fortæller Andreas Otte og vores dagsorden er at forsøge at få skabt en bedre og meget mere forpligtende undervisning, og så være med til i fremtiden at få skabt et mere ligeværdigt forhold mellem Grønland og Danmark.

Andreas Otte fortæller at det er folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz (IA), som er initiativtager til besøget.

- Selvfølgelig er det et langt og sejt træk, hvis visionerne skal lykkes. Bedre sent end aldrig kunne man fristes til at sige, slutter Andreas Otte.