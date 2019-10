Nordatlantisk forskning på finansloven

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 09. oktober 2019 - 13:56

Edmund Joensen var tirsdag den 8. oktober til finanslovsforhandlinger med finansminister Nicolai Wammen (S).

Mødet var det sidste såkaldt sættemøde, som skal danne rammen om, hvordan forhandlingerne og hvilke emner skal diskuteres videre.

Det færøske folketingsmedlem afslørede allerede til åbningsdebatten 3. oktober, at han vil arbejde for at midler bliver afsat til at forske i Nordatlanten.

- Konkret ønsker jeg, at marin forskning i Nordatlanten bliver prioriteret på finansloven. Et nordatlantisk forskningssamarbejde mellem færøske, grønlandske og danske forskningsinstitutioner. Et samarbejde, der naturligt udspringer på Færøerne, som ligger midt i hovedpulsårens bane, sagde Edmund Joensen i sin tale under åbningsdebatten.

Forske i havstrømme

Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin åbningstale 1. oktober, at regeringen vil afsætte en milliard til grøn forskning.

Det er midler fra den forskningsmilliard, som Edmund Joensen mener bør gå til forskning i Nordatlanten.

Havcirkulationen i Nordatlanten påvirker hele klodens klimasystem og er selve havets pulsåre, påpeger han.

- Vi har brug for at forstå havet bedre. Ændringer i havstrømmene har enorm indflydelse på både miljø og klima. På Færøerne oplever vi det på nærmeste hold. Vi lever med og af naturen - og oplever forandringerne før og kraftigere end de fleste andre dele af Norden, sagde Edmund Joensen.

Det er lykkedes Edmund Joensen før at få penge afsat til forskning på Færøerne, og han håber den nye regering vil efterkomme hans ønsker.

- Tidligere regeringer, både blå og røde, har støttet og bevilget penge til nordatlantisk forskning i klima, miljø og påvirkning af fiskebestandene. Jeg håber derfor, at den nye regering vil være lige så lydhør, som tidligere regeringer har været det, sagde Edmund Joensen.

Ingen detaljer

Edmund Joensen holder kortene tæt ind til kroppen efter mødet med finansministeren. Han vil ikke sige noget om, hvor mange penge han foreslår afsat til forskning i Nordatlanten.

Han bekræfter, at emnet er blevet diskuteret på det indledende møde i dag.

- Vi får at se, hvordan det er gået, når finansloven endeligt er kommet på plads, siger Edmund Joensen.