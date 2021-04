Nordatlanter forhandler forlig om kriminalforsorgen

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 26. april 2021 - 11:39

Normalt er de færøske og grønlandske folketingsmedlemmer ikke med til at indgå flerårige forlig om kriminalforsorgen.



Det bliver ændret med forliget, som skal gælde de næste fire år. Det bekræfter Edmund Joensen, efter at han og den færøske kollega, Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin, var til møde med justitsminister Nick Hækkerup 22. april.



- Jeg er sikker på, at vi får et bedre resultat, når vi er med. Jeg er også sikker på, at vi er med til at kaste bedre lys over sagen, siger Edmund Joensen.

Historiske forhandlinger

Det grønlandske folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, IA, kalder justitsministerens tilsagn for et gennembrud.



Hun oplyser, at alle fire nordatlantiske folketingsmedlemmer var sammen om at skrive et brev til Nick Hækkerup om at være en del af kriminalforsogsforliget.



- Det er utroligt positivt og også på sin plads, at vi er med. I dette tilfælde er det vigtigt, at alle fire har stået sammen. Kriminalforsorgen er et dansk område, men vi kan være med til at pege på løsninger og udfordringer. Det er svært at skabe resultater, hvis vi ikke var med, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Forlænget arm

PÅ Færøerne arbejder Edmund Joensen og Sjúrður Skaale sammen i denne sag. Færøske politikere har i flere år efterlyst dels bedre forhold for indsatte på Færøerne, dels mulighed for at afsone længere domme på Færøerne.



Arresten på Færøerne ligger i dag i en bygning i Mjørkadali, som i sin tid blev brugt til at huse mandskabet på den gamle radarstation. Den er derfor ikke bygget til formålet, og det nuværende lejemål udløber i 2023.



Lagmand Bárður á Steig Nielsen, Sambandsflokkurin, har drøftet byggeri af et nyt fængsel på Færøerne med både justitsministeren og statsminister Mette Frederiksen i efteråret.



Edmund Joensen siger, at de nordatlantiske medlemmer kommer til at deltage i forhandlingerne, når det henholdsvis gælder Færøerne og Grønland.



De færøske medlemmer kommer til at være landsstyrets forlængede arm i dette tilfælde, siger Edmund Joensen. Han vil ikke sige, om målet et nyt fængsel på Færøerne.



- Ønsket fra Færøerne er, at man får bedre faciliteter. Hvordan det kommer til at blive udført, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det skal processen vise, når forhandlingerne skrider frem, siger Edmund Joensen og tilføjer, at et analysearbejde om behovet for et fængsel på Færøerne er i gang.