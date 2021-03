Nora søger unge deltagere til digitalt hackathon

redaktionen Tirsdag, 09. marts 2021 - 16:00

Konkurrencen 'Think Rural, Think Digital, Think Ahead!’, hvor deltagerne skal tænke fremad og samarbejde internationalt bliver afholdt af Nordisk Atlantsamarbejde, Nora.

Begivenheden sker digitalt mellem 19. og 21. marts, og der søges grønlandske deltagere i konkurrecen, fremgår det i en pressemeddelelse.

- Konkurrencen vil forhåbentlig føre til digitale løsninger, der gør vigtige sundhedstjenester mere tilgængelige, og som fremmer en bæredygtig vækst for turistindustrien. De unge deltagere vil også blive støttet med en køreplan til iværksætteri, oplyses det.

Innovative idéer

Deltagelsen er gratis, og internationale hold vil bestå af fire eller fem personer med forskellig baggrund og færdigheder, som vil komme sammen for at designe, test og skabe innovative ideer.

Digital sundhed i rurale områder og genopbygning af rural turisme efter pandemien bliver et af hovedemnerne, og deltagerne skal være mellem 18 og 35 år.

Vinderne af konkurrence modtager 40.000 kroner for at videreudvikle deres idé. Frist for tilmelding er 15. marts.