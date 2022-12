Nødvendigt med velfungerende samarbejde om Nutaaq-Cod

Redaktionen Lørdag, 03. december 2022 - 14:55

Selvom startfasen af den innovative Nutaaq Cod-produktion, der blev startet som forsøgsbasis i 2015, hvor torskefangsterne fra bundgarnsfiskeriet holdes i live i netbure, og efterfølgende produceres på Royal Greenlands fiskefabrik i Maniitsoq, har givet store udfordringer, er årets fiskeri gået over al forventning, og selskabets samarbejde med de mange fiskere er vellykket, siger Jens K. Lyberth, som er direktør for eksterne relationer og HR i Royal Greenland A/S.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men hvis Nutaaq Cod-produktionen skal være gavnlig for alle aktører indenfor fiskerierhvervet, er det nødvendigt at etablere et bedre samarbejde end hidtil, mener fiskere samt fisker- og fangerorganisationen KNAPK.

Erfaringslæring nødvendig

Det nye og moderniserede brøndskib, der har en modtagerkapacitet på 200 tons fisk, afhenter levende torsk fra fiskernes netbure på fiskepladserne, og efterfølgende transporterer og omplacerer torskene i netburene, som er placeret i havnen ved Royal Greenlands fiskefabrik i Maniitsoq, hvorefter de produceres som filet delikatesse.

– Selvom der er opstået nogle udfordringer i forbindelse med afhentning af de levende torsk, som blev påbegyndt i juni, er årets fiskerisæson gået godt, og vi har haft et formidabelt samarbejde med langt de fleste fiskere.

– Vi må lære af erfaringerne og gøre samarbejdet med de mange fiskere endnu bedre næste år, og vi håber på, at vi nu har løst langt de fleste problemer, der var forbundet med afhentning af torsk i netburene, siger Jens K. Lyberth.

