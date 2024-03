Nødstedte snescooter-kørere undsat

Thomas Munk Veirum Søndag, 03. marts 2024 - 09:12

To snescooterkørere måtte lørdag eftermiddag kl. 15.36 kalde mayday, fordi de sad fast på Indlandsisen nær Tasiilaq, og der var en storm på vej.

Det fortæller vagtchef Carl Sværd fra Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

For at hjælpe de to nødstede iværksatte politiet en SAR-operation i samarbejde med brandvæsenet.

I alt fem personer, to politibetjente, to brandfolk og en frivillig, kørte afsted fra Tasiilaq på snescooter mod den position, som de to nødstedte havde opgivet.

Carl Sværd glæder sig over, at det lykkedes at finde frem til de to snescooterkørere og hjælpe dem fri til trods for meget ringe vejrforhold med kraftigt snefald.

Kl. 20.30 lørdag aften var aktionen afsluttet, hvor både SAR-holdet og de to snescooterkørere ankom til Tasiilaq i god behold.