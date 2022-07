Nødstedt sejlskib endte i Nuuk

De tre besætningsmedlemmer er glade for at være i havn i Nuuk efter nogle lidt for spændende dage på havet uden motor og sejl.

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. juli 2022 - 08:02

Det skulle bare have været en hyggelig sejltur på et par uger fra Halifax til Roskilde for de tre besætningsmedlemmer, der skulle sejle et sejlskib til Danmark for skibets nye ejer.

Men nu sidder besætningen i Nuuk, efter en voldsom oplevelse, som endte med at skibet drev rundt i voldsomt blæsevejr mellem isskosserne uden nogen form for navigationsmuligheder. Kaptajn Ole Quitzau fortæller om de ni dage på havet, der sluttede i Nuuk søndag.

Efter to dages planmæssig sejlads fra Canada går det galt ombord. Motoren begynder at sige mislyde og vejret er ingen hjælp, mens besætningen forsøger at finde frem til motorproblemerne.

- Båden har fart på gennem vandet og den bliver kastet uforudsigeligt rundt i de store bølger.

Akslen kan smutte ud når som helst

Kokken sætter motoren i gear, og gearkassen begynder at snore rundt som den skal, men den siger ikke, som den plejer, så vi kan have tabt propellen tænker jeg.

- I det samme råber mit besætningsmedlem Marco, at akslen ikke drejer med rundt. Det viser sig, at den er knækket inde i flangsen. Det vil sige, at hvis vi sætter fart i båden vil den ryge ud, og vi vil have et tre centimeter stort hul i skroget én meter under vandlinjen, fortæller kaptajnen som understreger at det vil have voldsomme konsekvenser, hvis det skulle ske.

Det vil betyde en meget hurtig slutning på sejlturen, da tusindvis af liter vand meget hurtigt vil fylde skibet med sådan et hul.

Besætningen får med lidt kreativitet og nogle billige spændebånd lavet en nødløsning for at holde akslen fast, men det er absolut ikke en sikker løsning og motoren virker fortsat ikke.

- Vi kan ikke sejle for motor, vi ligger mellem isbjerge så store som boligkarrer i indre københavn, og vi sidder oven på en tikkende bombe, fortæller Ole Quitzau.

Valget falder på Nuuk

Besætning vejer deres muligheder for at sejle i land på kysten ved Labrador i Canada, men afviser ideen, da der ligger store isbjerge omkring de små havne, hvor der ikke er store muligheder for at kunne skaffe reservedele.

- Det næste er vejrsystemet, der bygger sig op omkring os ser værre og værre ud. Jeg henter ny vejrfiler hver tredje time og hver gang kigge mandskabet håbefuldt på mig, som om det var biblen jeg søgte svar i.

Kaptajnen får igennem sin kone i Danmark kontakt til en barndomsven, som er i Nuuk, og det bliver svaret for besætningen. De vil forsøge at komme til Nuuk, så en slæbebåd kan komme ud og få hentet dem i havn.

Desværre bliver vejrmeldingerne ikke bedre.

- Gutter det ser ud til vi for 17-18 sek meter lige i snotten, og vi skal nok ikke forvente tropisk tempratur, da den kommer inde fra Grønlands indlands is, er meldingen fra kaptajnen på vej mod Nuuk.

Stilhed før stormen

Skibet mistede sin mulighed for at navigere da forsejlet blev flænset af den kraftige vind. Merete Lindstrøm

Efter et døgn og 18 timers kamp med vind og kulde uden motor i stiv modvind på en sejlbåd med gamle sejl og dårligt udstyr, begynder der at komme ro på vinden og søen.

- Den sørgelige nyhed er, vi er kun kommet en snert tættere på Nuuk, mens den gode nyhed er, at akslen kun er gået seks millimeter længer ud, konstaterer kaptajnen tørt.

Efter et par dage uden vind, hvor besætningen kan hvile sig lidt, går det rigtigt galt. Vinden tager til igen og det gamle slidte forsejl bliver revet itu af blæsten.

Det betyder, at der nu ingen mulighed er for at navigere, og vinden er igen oppe på 20 meter i sekundet med høje bølger, der kaster det hjælpeløse skib omkring på må og få.

Heldigvis får besætningen fat på Aasiaat Radio, som kan kontakte Arktisk Kommando om situationen.

Arktisk kommando oplyser til Sermitsiaq.AG, at de herefter får kontakt til Polar Seafoods trawler Polar Nataarnaq, som kommer sejlbåden til undsætning omkring 17 sømil fra Nuuk.

Det er en lettet besætning, der er vågnet til næsten blå himmel i Nuuk mandag, men kaptajn Ole Quitzau kan ikke fortælle, hvad de videre planer er for besætning og skib. I første omgang skal skruen fikses, så motoren kan hjælpe til på resten af turen til Danmark, understreger han.