Nødstedt jolle: Vi har brug for brændstof

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. juli 2020 - 12:55

En jolle, der befandt sig nord for Qaanaaq med fire personer, meldte natten til onsdag til Arktisk Kommando, at de sad fast i isen og snart ville mangle brændstof.

Det oplyser Arktisk Kommando, til Sermitsiaq.AG.

Arktisk Kommando kontaktede Air Greenland for at få en helikopter til at flyve brændstof ud til de nødstedte.

Men inden helikopteren havde udført sin opgave, kontaktede personerne i jollen Arktisk Kommando igen i løbet af onsdagen.

Denne gang var meldingen, at de nu var kommet fri af isen, og at de havde brændstof nok til at komme hjem.

- Det er bekræftet, at de er hjemme igen, skriver Arktisk Kommando til Sermitsiaq.AG.